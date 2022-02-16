«Суспільне» заявляет, что дисквалифицировало певицу Алину Паш за поддельную справку. Та ранее заявляла, что сама сняла свою кандидатуру.
Сегодня, 16 февраля, на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Алины Паш, говорится в сообщении «Суспільного мовника».
— Пункт 3.4. правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации, или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Общественное имеет право прекратить участие в Отборе участника в любое время, — сказано в сообщении.
Основанием для принятия такого решения был ответ ГНСУ от 16 февраля о неправдивости предварительной справки.
Отмечается, что артистка «выразила согласие» с таким решением.
Ранее Алина Паш показала видео из Госпогранслужбы Украины, где забирала оригинал справки о пересечении админграницы с Крымом. Документ она передала вещателю, а подделавшего справку директора — уволила.
Напомним, вчера стало известно, что Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.
|
Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
«Суспільне» заявляет, что дисквалифицировало певицу Алину Паш за поддельную справку. Та ранее заявляла, что сама сняла свою кандидатуру.
Сегодня, 16 февраля, на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Алины Паш, говорится в сообщении «Суспільного мовника».
— Пункт 3.4. правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации, или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Общественное имеет право прекратить участие в Отборе участника в любое время, — сказано в сообщении.
Основанием для принятия такого решения был ответ ГНСУ от 16 февраля о неправдивости предварительной справки.
Отмечается, что артистка «выразила согласие» с таким решением.
Ранее Алина Паш показала видео из Госпогранслужбы Украины, где забирала оригинал справки о пересечении админграницы с Крымом. Документ она передала вещателю, а подделавшего справку директора — уволила.
Напомним, вчера стало известно, что Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.