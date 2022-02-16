«Суспільне» заявляет, что дисквалифицировало певицу Алину Паш за поддельную справку. Та ранее заявляла, что сама сняла свою кандидатуру.

Сегодня, 16 февраля, на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Алины Паш, говорится в сообщении «Суспільного мовника».

— Пункт 3.4. правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации, или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Общественное имеет право прекратить участие в Отборе участника в любое время, — сказано в сообщении.

Основанием для принятия такого решения был ответ ГНСУ от 16 февраля о неправдивости предварительной справки.

Отмечается, что артистка «выразила согласие» с таким решением.

Ранее Алина Паш показала видео из Госпогранслужбы Украины, где забирала оригинал справки о пересечении админграницы с Крымом. Документ она передала вещателю, а подделавшего справку директора — уволила.

Напомним, вчера стало известно, что Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.