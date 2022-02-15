Государственная пограничная служба не выдавала победительнице Нацотбора на Евровидение-2022 певице Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

— Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, что нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ, — сказал Андрей Демченко.

В то же время Демченко уточнил, что в настоящее время подразделение ГПСУ прорабатывает ответ на обращение самой Алины Паш о пересечении границы, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.

На пресс-конференции 14 февраля председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сказал, что до получения информации от ГПСУ не готов подписывать соглашение с Алиной Паш. Он также отметил, что в случае если организаторы «Евровидения» увидят признаки политизации отбора, Украина может остаться вне конкурса в этом году.

Сама исполнительница в Instagram объяснила, что указанную справку поручила получить своей команде. Также Алина Паш подтвердила, что подала повторный запрос пограничникам. Она настаивает, что не нарушала закон и намерена доказать свою правоту.

— Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку от Пограничной службы Украины. По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства «Суспільному». Также я подала повторный запрос, чтобы получить такую справку прямо в свои руки. Как только она будет у меня, я обнародую ее в своем аккаунте в Instagram. И я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала, — написала Алина Паш.

Ранее сообщалось, что букмекеры оценили шансы на победу в песенном конкурсе «Евровидение-2022» для певицы Alina Pash, которая будет представлять Украину, — ей прогнозируют второе место.