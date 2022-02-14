Букмекеры оценили шансы на победу в песенном конкурсе «Евровидение-2022» для певицы Alina Pash, которая будет представлять Украину, — ей прогнозируют второе место.

Об этом пишет «Укринформ».

Первое место снова предсказывают Италии — от нее поедут певцы Mahmood и Blanco с треком Brividi, уже вошедшим в десятку самых популярных песен на Spotify. Третье место предсказывают Швеции.

Отмечается, что в 2021 году букмекеры предсказали победу Италии. В то же время они почти угадали позицию Украины: нам прогнозировали 4 место, а на самом деле группа GO_A получила 5-е. Также прогнозы букмекеров оказались правдивыми и по поводу нацотбора 2022 года — они предполагали победу Alina Pash.

Напомним, закарпатская певица записала для конкурса трек «Тени забытых предков». Это лирическая композиция с фольклорными мотивами, в которой объединились украинский и английский языки. Название песни дублирует название повести классика украинской литературы Михаила Коцюбинского.