Победительница Нацотбора на «Евровидение-2022» Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру с участия в конкурсе.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Алина Паш подчеркнула, что не хочет больше быть «в этой грязной истории».

— Я гражданка Украины, я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что излилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам. А также абсолютно неприемлемой формулировкой, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с «Суспільним» и подпишем все необходимые документы, — написала Алина Паш.

Ранее Алина Паш показала видео из Госпогранслужбы Украины, где забирала оригинал справки о пересечении админграницы с Крымом. Документ она передала вещателю, а подделавшего справку директора — уволила.

Напомним, вчера стало известно, что Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.