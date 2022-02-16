Победительница отбора на «Евровидение» Алина Паш показала видео из Госпогранслужбы Украины, где забирала оригинал справки о пересечении админграницы с Крымом. Документ она передала вещателю, а подделавшего справку директора — уволила.

Артистка опубликовала в Instagram видео, на котором сидит в ГПСУ, а также сообщение с подробностями скандала.

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— Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, на который согласилась бы я или кто-либо другой из нас. Что я видела? Справку. На вид —официальную, — рассказала Алина Паш.

Она добавила, что лишний раз не проверяла документ, потому что там были указаны правдивые данные.

— В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ Чаплинка, через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не настоящая, никто из команды не имел. Как и откуда член нашей команды мог получить документ, который был предоставлен «Суспільному», пока неизвестно, — добавила Алина Паш.

По ее словам, по поводу поддельной справки — выводы должны сделать правоохранительные органы и суд.

— Со своей стороны мы готовы помогать в установлении истины. Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед общественным вещателем, перед каждым, кто наблюдает за этим негативным шумом вокруг меня. Жаль отдавать себе отчет, что свои же толкают такие тяжелые и неприятные палки в колеса, — заявила Алина Паш.

Она подчеркнула, что соблюдает законы, поддерживает традиции и несет Украину в мир.

— Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах. Сегодня я разрываю отношения с моим директором, этим уже занимаются юристы. Ответ на свой собственный запрос в ГПСУ я получила сегодня в 11.00. Сейчас справка у Суспыльного мовника. Продолжение следует, — отметила Алина Паш.

Напомним, вчера стало известно, что Государственная пограничная служба не выдавала победительнице Нацотбора на Евровидение-2022 певице Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.