Организационный комитет Национального отбора на «Евровидение» принял решение обратиться к Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на конкурсе в этом году.

Об этом сообщается на сайте «Суспільного».

Группа заняла второе место на Нацотборе, набрав 14 баллов. При этом, Kalush Orchestra получили максимальные восемь баллов от зрителей и шесть — от членов жюри.

— Согласно пункту 3.4 Правил в случае прекращения «Суспільним» участия в Отборе участника, определенного/объявленного победителем Отбора, «Суспільне» имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов. Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому «Суспільне» предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на «Евровидении-2022», руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора, — говорится в заявлении.

Напомним, «Суспільне» сообщило, что дисквалифицировало певицу Алину Паш за поддельную справку. Та ранее заявляла, что сама сняла свою кандидатуру.

Накануне Алина Паш показала видео из Госпогранслужбы Украины, где забирала оригинал справки о пересечении админграницы с Крымом. Документ она передала вещателю, а подделавшего справку директора — уволила.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.