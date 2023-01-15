В возрасте 84 лет из жизни ушел известный грузинский актер, эстрадный певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе.

Об этом сообщает грузинское издание Mtavari Arkhi.

Причина смерти артиста пока не сообщается.

Вахтанг Кикабидзе осуждал российскую агрессию и активно поддерживал Украину.

В 1980 году актер получил в Грузии звание народного артиста. Прославился в 60-70 годы благодаря своим ролям в фильмах «Мимино», «Не горюй!», «Встреча в горах» и прочим.

В 2008 году Вахтанг Кикабидзе перестал выступать в России из-за российского вторжения в Грузию и отказался от всех наград, полученных ранее.

Грузинский актер также осудил аннексию Крыма в 2014 году и широкомасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году. До последнего Вахтанг Кикабидзе выражал свою поддержку украинцам.

В последние годы он тяжело болел.