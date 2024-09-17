Роботи миколаївського художника Андрія Антонюка показали на виставці в Києві, фото: «МикВісті»

У центральному Будинку художника в Києві показали роботи лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі образотворчого мистецтва доби Незалежності. Серед них картини миколаївського митця Андрія Антонюка.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

20 серпня Національна спілка художників України відкрила дві масштабні виставки, що об’єднують понад 300 робіт відомих українських митців з різних регіонів країни. Експозиції присвячені Дню Незалежності України та включають картини, створені з 1991 року.

Крім миколаївця Андрія Антонюка, серед представлених художників – Микола Максименко, Тетяна Яблонська, Анатолій Криволап та інші. Виставка об’єднала різноманітні стилі та техніки під єдиною патріотичною концепцією.

Експозиція була доступна для огляду до 15 вересня.

Роботи Чебаника В.Я., фото: «МикВісті» Роботи Чебаника В.Я., фото: «МикВісті» Роботи Чебаника В.Я., фото: «МикВісті»

Виставка в Києві, фото: «МикВісті»

Автор картини Задорожний І. В., фото: «МикВісті» Автор картини Максименко М. А., фото: «МикВісті» Зарецький В.І., фото: «МикВісті»

Виставка в Києві, фото: «МикВісті»

Виставка в Києві, фото: «МикВісті»

Виставка в Києві, фото: «МикВісті»

Виставка в Києві, фото: «МикВісті»

Виставка в Києві, фото: «МикВісті»

Виставка в Києві, фото: «МикВісті»

Виставка в Києві, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у залах Державного історико-архітектурного заповіднику «Стара Умань» відбулась двотижнева виставка живопису Андрія Антонюка «Золотий шофар».

Довідка

Андрій Антонюк народився у 1943 році у місті Первомайськ на Богополі у місці злиття двох річок – Синюхи та Південного Бугу. Він мав десятки різних нагород та звань, серед яких Народний художник України (2007) та Заслужений художник України (1989).

Творчість Андрія Антонюка для когось була геніальною, для когось – спірною, але ніхто – ні шанувальники, ні критики – не могли заперечувати того, що він таки був Майстром, чия кисть була індивідуальна і, безумовно, впізнавана. Його виставки експонувалися у багатьох країнах Європи та Америки (Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Іспанії, Канади, США, Ізраїлю, Японії), а роботи знаходяться у приватних колекціях Англії, Німеччини, Іспанії, Словаччини, США, Чехії.

Андрій Данилович – лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка (1994) за серію картин останніх років: «Митрополит Іларіон», «Феофан Прокопович», «У казематі Т. Шевченка», «Учитель, хто ми?», «Поклоніння землі та водам», «Богопільська мадонна», «Розмова із Всесвітом». Премія правозахисника ім. Василя Стуса (1993). Срібна (2000) та золота (2002) медаль Національної Академії мистецтв України. Почесне звання «Городянин року» (1996, 1998). «Людина року» (2006). Лауреат премії «Золотий Тризуб» (1986) Міжнародного фестивалю «Український світ» (1997). Диплом «Золота фортуна» (2001). Андрій Антонюк брав участь у республіканських та всесоюзних виставках.

16 квітня 2013 року перестало битися серце народного художника України Андрія Антонюка.