  • пʼятниця

    18 жовтня, 2024

  • 9.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 18 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 9.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська радаМеморіальна дошка заслуженого журналіста України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві 17 жовтня відкрили меморіальну дошку на честь заслуженого журналіста України, почесного громадянина міста фотокореспондента Олександра Кремка. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Олександр Кремко за 40 років роботи фотожурналістом створив справжній фотолітопис Миколаївщини. Він проілюстрував десятки книг, фотоальбомів, проспектів та інших видань. Указом Президента України йому присвоїли почесне звання «Заслужений журналіст України». У 1999 році переміг у щорічній загальноміській програми «Громадянин року» в номінації «Засоби масової інформації», пишуть на сайті міськради.

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

На відкриття меморіальної дошки завітав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, друзі, рідні, знайомі та колеги відомого журналіста. 

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

Під час заходу друзі та колеги згадували історії з життя фотожурналіста та його роботи, талант та гарну вдачу.

«Олександр Олександрович був теплою, приємною та талановитою людиною. Деякі відомі фотографії, які розміщені в різних закладах міста, в тому числі в міській раді, його авторства, а містяни цього навіть не знають. Тому дуже важливо, щоб ця сьогоднішня подія залишилася в історії. І важливо, щоб містяни знали, поряд з якими людьми вони жили, що таке Миколаїв і хто такі миколаївці. А Миколаїв - це саме такі люди, як Олександр Олександрович, які своєю роботою створюють це місто. Згадуємо про нього, дякуємо за його роботу і сподіваємося, що ми, миколаївці, будемо наслідувати його не лише на словах, а і в своїх щоденних справах», — сказав мер Олександр Сєнкевич.  

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська радаМіський голова Олександр Сєнкевич на відкритті меморіальної дошки заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

Автором меморіальної дошки є миколаївський художник, скульптор, заслужений діяч мистецтв України Іван Булавицький. 

Меморіал встановили за кошти родини журналіста на будинку, де він жив, по вулиці Набережна, 7.

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.

Останні новини про: меморіал

«Алея слави у Миколаєві»: загиблих українських захисників ховатимуть на Новоматвіївському кладовищі
КП «Миколаївські парки» замовило за ₴337 тисяч меморіал пам'яті полеглих у повномасштабній війні
Родини загиблих військових за власний кошт зробили Алею Слави в центрі Миколаєва

Читайте також:

новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко

Останні новини про: меморіал

Родини загиблих військових за власний кошт зробили Алею Слави в центрі Миколаєва
КП «Миколаївські парки» замовило за ₴337 тисяч меморіал пам'яті полеглих у повномасштабній війні
«Алея слави у Миколаєві»: загиблих українських захисників ховатимуть на Новоматвіївському кладовищі

Голову Куцурубської громади Копійку заарештували з можливістю застави у понад ₴240 тис.

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

6 годин тому

На Миколаївщині за добу сталися дві смертельні аварії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні