Меморіальна дошка заслуженого журналіста України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві 17 жовтня відкрили меморіальну дошку на честь заслуженого журналіста України, почесного громадянина міста фотокореспондента Олександра Кремка.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Олександр Кремко за 40 років роботи фотожурналістом створив справжній фотолітопис Миколаївщини. Він проілюстрував десятки книг, фотоальбомів, проспектів та інших видань. Указом Президента України йому присвоїли почесне звання «Заслужений журналіст України». У 1999 році переміг у щорічній загальноміській програми «Громадянин року» в номінації «Засоби масової інформації», пишуть на сайті міськради.

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

На відкриття меморіальної дошки завітав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, друзі, рідні, знайомі та колеги відомого журналіста.

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

Під час заходу друзі та колеги згадували історії з життя фотожурналіста та його роботи, талант та гарну вдачу.

«Олександр Олександрович був теплою, приємною та талановитою людиною. Деякі відомі фотографії, які розміщені в різних закладах міста, в тому числі в міській раді, його авторства, а містяни цього навіть не знають. Тому дуже важливо, щоб ця сьогоднішня подія залишилася в історії. І важливо, щоб містяни знали, поряд з якими людьми вони жили, що таке Миколаїв і хто такі миколаївці. А Миколаїв - це саме такі люди, як Олександр Олександрович, які своєю роботою створюють це місто. Згадуємо про нього, дякуємо за його роботу і сподіваємося, що ми, миколаївці, будемо наслідувати його не лише на словах, а і в своїх щоденних справах», — сказав мер Олександр Сєнкевич.

Міський голова Олександр Сєнкевич на відкритті меморіальної дошки заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві встановили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Олександру Кремку. Фото: Миколаївська міська рада

Автором меморіальної дошки є миколаївський художник, скульптор, заслужений діяч мистецтв України Іван Булавицький.

Меморіал встановили за кошти родини журналіста на будинку, де він жив, по вулиці Набережна, 7.

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.