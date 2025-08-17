В Одесі планують збудувати Меморіал пам’яті загиблих у війні, але коштів поки немає

Планування та замовлення проєкту меморіалу на честь містян. Фото: Одеська міська рада

Міський голова Одеси Геннадій Труханов доручив провести аеровідеозйомку території колишнього аеропорту «Застава-2», щоб підготувати проєкт Меморіалу для вшанування загиблих у війні з Росією.

Про це повідомляє міська рада Одеси.

Цю землю ще у 2014 році придбали для розширення кладовища. Нині її розглядають як можливе місце для майбутнього Меморіалу.

Архітектор Давид Піщев разом із родинами військових вже представив концепцію. Вона передбачає:

єдині сектори для військових поховань,

універсальну будівлю для церемоній та вшанування пам’яті,

паркову зону, де можна буде творчо висловити скорботу чи залишити пам’ять про рідних.

Над проєктом ще працюють та шукають кошти для його реалізації.

Планування та замовлення проєкту меморіалу на честь містян. Фото: Одеська міська рада Планування та замовлення проєкту меморіалу на честь містян. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає за 337 тисяч гривень меморіал вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війні.