Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    17 серпня, 2025

  • 31.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 17 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 31.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі планують збудувати Меморіал пам’яті загиблих у війні, але коштів поки немає

Планування та замовлення проєкту меморіалу на честь містян. Фото: Одеська міська радаПланування та замовлення проєкту меморіалу на честь містян. Фото: Одеська міська рада

Міський голова Одеси Геннадій Труханов доручив провести аеровідеозйомку території колишнього аеропорту «Застава-2», щоб підготувати проєкт Меморіалу для вшанування загиблих у війні з Росією.

Про це повідомляє міська рада Одеси.

Цю землю ще у 2014 році придбали для розширення кладовища. Нині її розглядають як можливе місце для майбутнього Меморіалу.

Архітектор Давид Піщев разом із родинами військових вже представив концепцію. Вона передбачає:

  • єдині сектори для військових поховань,
  • універсальну будівлю для церемоній та вшанування пам’яті,
  • паркову зону, де можна буде творчо висловити скорботу чи залишити пам’ять про рідних.

Над проєктом ще працюють та шукають кошти для його реалізації.

Планування та замовлення проєкту меморіалу на честь містян. Фото: Одеська міська радаПланування та замовлення проєкту меморіалу на честь містян. Фото: Одеська міська рада
Планування та замовлення проєкту меморіалу на честь містян. Фото: Одеська міська радаПланування та замовлення проєкту меморіалу на честь містян. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає за 337 тисяч гривень меморіал вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війні.

Останні новини про: Одеса

В Одеському порту планують реконструкцію причалу за майже ₴540 млн
На фасаді готелю в центрі Одеси відновили пошкоджену обстрілом статую: соцмережі вибухнули жартами й обуренням
Одеса перегляне перелік критичних підприємств через новий статус міста
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Одеса перегляне перелік критичних підприємств через новий статус міста
На фасаді готелю в центрі Одеси відновили пошкоджену обстрілом статую: соцмережі вибухнули жартами й обуренням
В Одеському порту планують реконструкцію причалу за майже ₴540 млн

Посохлу бирючину, якою КП «Парки» хочуть замінити чавунний паркан вздовж проспекта, закупили за ₴1,5 млн

Аліна Квітко

ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти РФ у вересні, — президентка Європейської комісії

Скандал навколо будівництва Центру ментального здоров’я у Вознесенську: містян запрошують обговорити проєкт

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay