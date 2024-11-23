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Миколаївців запрошують на благодійний різдвяний маркет-прилаштування

У Миколаєві пройде Різдвяний маркетУ Миколаєві пройде Різдвяний маркет

На Набережній у Миколаєві біля кафе Good Bakery відбудеться святковий різдвяний маркет, вилучені кошти з якого підуть на допомогу тваринам.

Про це повідомляють організатори заходу у соцмережах.

Захід пройде 7 або 8 грудня залежно від погоди. Початок о 11:00.

Організатори обіцяють святкову атмосферу, смачну ароматну випічку та гарячий глінтвейн, товари від місцевих крафтовиків. Також буде організовано майстер-клас із виготовлення різдвяних композицій від квіткової студії та безпрограшна лотерея.

Головна мета заходу — допомога тваринам. Усі зібрані кошти підуть на підтримку пухнастиків. Також на маркеті відбудеться прилаштування собачок.

Якщо ж забрати собаку не виходить, долучитися до благодійності можна, купуючи товари на маркеті.

Слідкувати за заходом можна на сторінці організаторів — «Друзі поруч», «Дівочі очі» та студії Анастасії Сопільняк.

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