Тижнева афіша Миколаєва: події, які варто відвідати

Каштановий сквер, Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Миколаїв готує для мешканців і гостів насичену програму на найближчий тиждень. Театральні прем’єри, живі концерти, новинки кінопрокату та спеціальні розваги для наймолодших — кожен знайде щось до душі. Щоб ви змогли спланувати свій вікенд цікаво та змістовно, «МикВісті» зібрали найяскравіші події у зручному огляді.

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 25-30 квітня

MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний

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Аматор — бойовик, трилер, екшн

Супермалюк — пригоди, анімація, екшн

Грішники — драма, жахи, трилер

МУР. Ти [Романтика] в кіно — мюзикл, історичний

Аудитор 2 — бойовик, кримінал, трилер

Громовержці — екшн, фантастика

Очі. Легенда Карпат — фентезі, пригоди

Until Dawn: До світанку — жахи, трилер

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Скриншот з сайту Миколаївського драмтеатру

25 квітня, пʼятниця, 18:00

«Кохання в саду» — серенада

Сором’язливий Дон Перлімплін закохався! Заможний пан поважного віку, який ніколи не знав тонких романтичних почуттів, втратив розум через юну сусідку Белісу. Та чи бажає прекрасна панянка вийти заміж за чоловіка в літах? Чи буде вона йому вірною і люблячою дружиною?

Скриншот з сайту Миколаївського драмтеатру

26 квітня, субота, 11:00

«Русалонька» — казка

Казка оповідає про молоду русалку, морську істоту, яка закохалась у людину – прекрасного принца. Звісно, разом їм бути не судилося. Але кохання творить дива! Русалонька отримала безсмертну душу і перетворилась на доброго янгола, який оберігає усіх закоханих.

Скриншот з сайту Миколаївського драмтеатру

26 квітня, субота, 17:00

«Шахрайки» — реаліті-шоу

Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави.

Скриншот з сайту Миколаївського драмтеатру

27 квітня, неділя, 17:00

«За двома зайцями» — комедія, трагіфарс

Авантюрний трагіфарс, у якому добре відомий герой тепер намагається обманути долю серед сучасних викликів та пасток, але чи вдасться йому це? Класичні образи постануть перед глядачами в модерному світі, де вічні теми обману, любові, жадібності та морального вибору набувають нового звучання. Майстерне поєднання гумору та іронії, сатири та драматизму викликає не лише сміх, а й змушує задуматися: чи змінилася людська сутність під впливом сучасності?

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Позичте тенора» — комедія (велика сцена)

25 квітня, 18:00

26 квітня, 16:00

Комедія положень, у якій все йде не за планом: до престижного оперного театру приїжджає зірковий тенор, але несподівані обставини запускають низку кумедних непорозумінь. Глядачів чекає справжній театр у театрі, де кожен герой грає свою роль — іноді навіть не усвідомлюючи цього.

«Збавити за 18 годин» — (мала сцена)

25-26 квітня, 18:00

Сучасна драма про людину, що опиняється перед неочікуваним вибором і змушена переглянути своє життя за лічені години. Напружена атмосфера, глибокі діалоги та психологічне напруження роблять постановку захопливою й емоційною.

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Червона шапочка у стилі джаз» (4+)

26 квітня, субота, 11:00

Музична вистава за участю заслуженого артиста України Андрія Біличенко та Сніжани Бойчук.

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Миколаївська обласна філармонія

26 квітня о 14:00 у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47) пройде концерт камерного оркестру Ars Nova.

У програмі — твори великих композиторів: Йоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна, Франца Шуберта та Роберта Шумана.

Афіша концерту філармонії

Літній простір ДОФ

25 квітня відзначатимуть Міжнародний день джазу, і з цієї нагоди відбудеться великий святковий концерт. Серед учасників концерту – Performance BIG BAND під керівництвом Володимира Алексєєва та дитячий оркестр JAZZ TEEN BAND.

Захід відбудеться 25 квітня, п’ятниця, на літній сцені ДОФ. Початок о 18:00, збір гостей – о 17:30. Вартість квитка – 350 гривень.

«Два оркестри! Нова програма та улюблені композиції!», — йдеться в анонсі.

Квитки можна придбати тут.

Виступи оркестрів в ДОФі. Фото: Володимир Алексєєв Виступи оркестрів в ДОФі. Фото: Володимир Алексєєв Виступи оркестрів в ДОФі. Фото: Володимир Алексєєв

26 квітня, субота, 14:00

Команда The Ukrainians проводить презентацію своєї першої книги «Контурні карти памʼяті».

«Це збірка з восьми есеїв, що народилися з болю і пам’яті — про місця в різних регіонах України, які Росія знищила або намагалася знищити. Від музеїв і шкіл до цвинтарів і бібліотек — кожна локація в цій книжці є не лише точкою на мапі, а частиною спільної історії і культури», — йдеться в повідомленні.

Слід також зазначити, що одним із таких місць став ліцей імені Миколи Аркаса.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

фото надали організатори фото надали організатори

Центральна міська бібліотека імені Кропивницького

25 квітня, пʼятниця, 15:00

До 125-річчя Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького відбудеться зустріч із циклу «PROжиття: діалоги в бібліотеці».

«Цього разу у гості завітає відомий миколаївець, культурний діяч, шоумен, автор і колекціонер Юрій Любаров. У форматі публічного інтерв’ю він поділиться своїми думками про Миколаїв і любов до нього, про натхнення і творчість, про мрії та їхнє здійснення.», — йдеться в дописі.

Адреса: вулиця Марка Кропивницького, 143-А.

Афіша Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Дитячий простір в ДМ «Казка»

У неділю, 27 квітня з 12:00 до 13:00 відбудеться захоплива вистава «Лялькарка» від Миколаївського академічного обласного театру ляльок.

«Це чудова нагода поринути у світ театру разом з дитиною, насолодитися грою акторів і провести час з користю та натхненням», — йдеться в повідомленні.

Простір працює щодня з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Захисників Миколаєва, 38А (колишня Декабристів). Вхід вільний, але необхідна попередня реєстрація.

Фото: Дитячий простір

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