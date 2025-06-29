В Мінкульті пропонують запровадити податкові пільги для бізнесу, який інвестує у відбудову культурних обʼєктів

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024. Фото: «МикВісті»

Міністр культури України Микола Точицький хоче запропонувати уряду ввести податкові пільги для бізнесу.

Про це він розповів у розмові із Радіо Свобода.

Дане питання міністр планує підняти на обговорення з парламентом, щоб запровадити законодавчі зміни в Україні. Він вважає, що підприємець, який вкладає кошти у відбудову обʼєкта, має отримати більш сприятливе податкове законодавство.

— З досвіду моїх колег європейців – жоден бюджет, жодна держава сама не справиться з тими проблемами, які існують у частині реставрації закладів культурної спадщини», – наполягає міністр, аргументуючи це тим, що відновити архітектурну памʼятку коштує в 3-4 рази дорожче, ніж звести новий обʼєкт. — Тому що потрібні хімічні, наукові дослідження: які використовувались фарби, цемент і так далі. Тобто це ціла величезна робота зробити проєкт відбудови закладу культурної спадщини, робота великої команди. Це не просто покласти цеглу або замалювати фарбою.

Зокрема Микола Точицький розповів, що опікуни памʼяток у Франції отримують знижки на доходи або довгострокові гранти через регіональне управління у справах культури, а у Бельгії працює фундація, підтримує приватних та державних проектів, об’єднуючи наукову експертизу та фінансування.

Зазначимо, що через російську війну в Україні станом на 2024 рік постраждали 1179 об’єктів культурної спадщини. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69. Лише у Миколаївській області було зруйновано 45 пам’яток.