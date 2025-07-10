Насичений тиждень у Миколаєві: що подивитися й де відпочити

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Новинки в кіно, виступи місцевих гуртів і розваги для дітей — у Миколаєві не доведеться нудьгувати. «МикВісті» зібрали найцікавіші події тижня, щоб ви могли легко запланувати культурний відпочинок.

ДОФ

11 липня, пʼятниця, 19:30 — рок-концерт гурту RADIOSTARS

«Після супер-концерту на минулому тижні на 8 причалі за чисельними проханнями ще один рок-концерт від улюбленців глядачів гурту RADIOSTARS», — пише організатор заходу Володимир Алексєєв.

Також на заході працюватиме фудкорт із різноманітною їжею. Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 11-16 липня

Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

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Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі

Смурфи — пригоди, анімація, сімейний

Еліо — пригоди, анімація, сімейний

Супермен — пригоди, екшн

Формула-1 — спорт, драма

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Концерт-хол «Юність»

11 липня, пʼятниця, 19:00 — Вечір Імпровізації Алли Волкової та Насті Ткаченко

«Талановиті комікеси з неперевершеним почуттям гумору, запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами», — йдеться в анонсі.

12 липня, субота, 19:00 — сольний концерт DREVO — «Смарагдове небо»

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Книгарня «Є» Миколаїв

12 липня, субота, 16:00 — майстер-клас із розпису книжкових зрізів

«Від вас — реєстрація, книжка, зріз який будете розписувати, пензлики різної товщини, губка 2,5 мм, медичні одноразові рукавички… і натхнення!», — йдеться в анонсі.

Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний, але реєстрація обов’язкова.

Фото: книгарня «Є» Миколаїв

Миколаївська обласна філармонія

13 липня, неділя, 14:00 — фортепіанний концерт Дмитра Смірнова

«Запрошуємо вас на фортепіанний концерт Дмитра Смірнова, який відбудеться в унікальному місці — Лютеранській кірсі! У програмі — музика Баха, Гайдна, Шуберта, Шумана, Ліста, Калачевського, а також авторські твори Дмитра Смірнова», — йдеться в анонсі.

Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (вул. Адміральська, 12),

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

16 липня, середа, 18:00 — концерт ансамблю народних інструментів «Узори»

«Мистецтво колективу оживає на сцені, створюючи унікальне «мереживо» звуків, що торкаються найпотаємніших струн душі. У програмі вечора — захоплива подорож крізь музичні традиції різних куточків світу. Відчуйте ритми та гармонії, що єднають народи, у віртуозному виконанні «Узорів», — зазначається, в анонсі.

Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Квиток 150 грн. В наявності соціальні квитки.

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