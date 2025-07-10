Насичений тиждень у Миколаєві: що подивитися й де відпочити
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- Марія Хаміцевич
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16:00, 10 липня, 2025
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Новинки в кіно, виступи місцевих гуртів і розваги для дітей — у Миколаєві не доведеться нудьгувати. «МикВісті» зібрали найцікавіші події тижня, щоб ви могли легко запланувати культурний відпочинок.
ДОФ
11 липня, пʼятниця, 19:30 — рок-концерт гурту RADIOSTARS
«Після супер-концерту на минулому тижні на 8 причалі за чисельними проханнями ще один рок-концерт від улюбленців глядачів гурту RADIOSTARS», — пише організатор заходу Володимир Алексєєв.
Також на заході працюватиме фудкорт із різноманітною їжею. Квитки можна придбати тут.
Кінотеатр Multiplex
Афіша на 11-16 липня
Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі
Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний
Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі
Смурфи — пригоди, анімація, сімейний
Еліо — пригоди, анімація, сімейний
Супермен — пригоди, екшн
Формула-1 — спорт, драма
Концерт-хол «Юність»
11 липня, пʼятниця, 19:00 — Вечір Імпровізації Алли Волкової та Насті Ткаченко
«Талановиті комікеси з неперевершеним почуттям гумору, запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами», — йдеться в анонсі.
12 липня, субота, 19:00 — сольний концерт DREVO — «Смарагдове небо»
Квитки можна придбати тут.
Книгарня «Є» Миколаїв
12 липня, субота, 16:00 — майстер-клас із розпису книжкових зрізів
«Від вас — реєстрація, книжка, зріз який будете розписувати, пензлики різної товщини, губка 2,5 мм, медичні одноразові рукавички… і натхнення!», — йдеться в анонсі.
Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний, але реєстрація обов’язкова.
Миколаївська обласна філармонія
13 липня, неділя, 14:00 — фортепіанний концерт Дмитра Смірнова
«Запрошуємо вас на фортепіанний концерт Дмитра Смірнова, який відбудеться в унікальному місці — Лютеранській кірсі! У програмі — музика Баха, Гайдна, Шуберта, Шумана, Ліста, Калачевського, а також авторські твори Дмитра Смірнова», — йдеться в анонсі.
Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (вул. Адміральська, 12),
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
16 липня, середа, 18:00 — концерт ансамблю народних інструментів «Узори»
«Мистецтво колективу оживає на сцені, створюючи унікальне «мереживо» звуків, що торкаються найпотаємніших струн душі. У програмі вечора — захоплива подорож крізь музичні традиції різних куточків світу. Відчуйте ритми та гармонії, що єднають народи, у віртуозному виконанні «Узорів», — зазначається, в анонсі.
Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру.
Квиток 150 грн. В наявності соціальні квитки.
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