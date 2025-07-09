Помер український композитор Ігор Поклад

Композитор Ігор Поклад Facebook / Світлана Поклад

На 84-му році життя пішов із життя український композитор, народний артист України Ігор Поклад.

Про це повідомила його дружина Світлана Поклад.

«От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу…» — написала вона в соцмережах.

Ігор Поклад — автор десятків знаних творів, серед яких пісні «Ой летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Два крила», створені у співпраці з поетом Юрієм Рибчинським.

Також композитор написав музику до мюзиклів та оперет («Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Друге весілля в Малинівці»), до фільмів і мультфільмів — зокрема «Як козаки в хокей грали» та «Енеїда».

Загалом у творчому доробку Ігоря Поклада — понад 150 композицій. Його пісні виконували чимало українських артистів і вони досі залишаються улюбленими для кількох поколінь слухачів.

Нагадаємо, що 12 травня на фронті загинув український військовий, актор та телеведучий Максим Неліпа, відомий за участю в «Дизель Шоу». Йому було 48 років.