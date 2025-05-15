На війні загинув телеведучий та актор «Дизель шоу» Максим Неліпа

Максим Нелипа, колаж ТСН

12 травня на фронті загинув український військовий, актор та телеведучий Максим Неліпа, відомий за участю в «Дизель Шоу». Йому було 48 років.

Інформацію про його загибель повідомили колеги, серед яких військовослужбовець і співак Коля Сєрга та актор Дмитро Оскін. Вони послалися на допис дружини загиблого — Тамари Неліпи у Facebook.

Згодом смерть Неліпи підтвердив його брат Андрій. Він розповів, що Максим долучився до лав ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у територіальній обороні, згодом — у Силах безпілотних систем Збройних сил України. Нещодавно Неліпу, який мав звання старшого лейтенанта, призначили командиром роти. Його побратими продовжують службу.

Своєю чергою українські зірки у соцмережах висловлюють співчуття родині, згадують теплі моменти з його життя та дякують за мужність.

Леся Нікітюк відреагувала на загибель Максима Неліпи, Instagram Тіна Кароль відреагувала на загибель Максима Неліпи, Instagram Коля Серга відреагував на загибель Максима Неліпи, Instagram

Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року в Києві. Навчався в Київському політехнічному інституті, був капітаном команди КВК «Ковбої політеху». Згодом став телеведучим і шоуменом, працював над проєктами на каналах ICTV, «УТ-1», «1+1» і «Україна». Останні роки грав у скетчкомі «На трьох» і концертному шоу «Дизель Шоу» від «Дизель Студіо». Крім того, голосом Максима говорили багато героїв із фільмів і серіалів.