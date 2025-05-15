На війні загинув телеведучий та актор «Дизель шоу» Максим Неліпа
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- Марія Хаміцевич
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11:44, 15 травня, 2025
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12 травня на фронті загинув український військовий, актор та телеведучий Максим Неліпа, відомий за участю в «Дизель Шоу». Йому було 48 років.
Інформацію про його загибель повідомили колеги, серед яких військовослужбовець і співак Коля Сєрга та актор Дмитро Оскін. Вони послалися на допис дружини загиблого — Тамари Неліпи у Facebook.
Згодом смерть Неліпи підтвердив його брат Андрій. Він розповів, що Максим долучився до лав ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у територіальній обороні, згодом — у Силах безпілотних систем Збройних сил України. Нещодавно Неліпу, який мав звання старшого лейтенанта, призначили командиром роти. Його побратими продовжують службу.
Своєю чергою українські зірки у соцмережах висловлюють співчуття родині, згадують теплі моменти з його життя та дякують за мужність.
Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року в Києві. Навчався в Київському політехнічному інституті, був капітаном команди КВК «Ковбої політеху». Згодом став телеведучим і шоуменом, працював над проєктами на каналах ICTV, «УТ-1», «1+1» і «Україна». Останні роки грав у скетчкомі «На трьох» і концертному шоу «Дизель Шоу» від «Дизель Студіо». Крім того, голосом Максима говорили багато героїв із фільмів і серіалів.
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