Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей
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- Марія Хаміцевич
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18:00, 17 липня, 2025
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У Миколаєві — тиждень із насиченою програмою для всієї родини. У місті заплановані виступи місцевих гуртів, покази нових фільмів і заходи для дітей. «МикВісті» зібрали добірку найцікавіших подій, щоб ви могли зручно обрати, як провести вільний час.
Лавандове Поле в Нечаяному
18 липня, пʼятниця — Лавандовий Джаз @lavenderukraine
«Неперевершений аромат лавандового поля, який розслабляє і надихає одночасно… Чарівні звуки легкого джазу, саксофон, фортепіано… Казковий краєвид на заході сонця…», — зазначає організатор заходу Володимир Алексєєв.
Також зазначається, що 20 липня вся лаванда буде зрізана «тож встигніть насолодитися атмосферою запашних квітів і музикою на заході сонця!», йдеться в анонсі.
Квитки можна придбати тут.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 18-23 липня
Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі
Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний
Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі
Я знаю що ви скоїли минулого літа — жахи, трилер
Фантастична 4: Перші кроки — фентезі, екшн
Життя Чака — фантастика, містика, драма
Смурфи — пригоди, анімація, сімейний
Супермен — пригоди, екшн
Формула-1 — спорт, драма
Концерт-хол «Юність»
19 липня, субота, 18:00 — концерт при свічках Candlelight Concert
Квитки можна придбати тут.
Літній концертний майданчик ДОФ
18 липня, пʼятниця, 17:00 — вистава «У пошуках Динозавра»
«Миколаївська обласна філармонія запрошує дітей і дорослих на яскраву, веселу та неймовірно цікаву виставу «У пошуках Динозавра». Зустріч із добрими динозаврами та справжніми шукачами пригод! Не пропустіть шанс поринути у казкову атмосферу, яка захопить і малечу, і дорослих. Одягайте капелюхи дослідників і вирушаймо разом на пошуки динозаврів!», — йдеться в анонсі.
Адреса: вул. Артилерійська, 7
Миколаївська обласна філармонія
23 липня, середа, 18:00 — музичний фестиваль просто неба — «Миколаїв – OPEN AIR»
«Під зоряним небом, у самому серці міста, пролунає гасло вечора — «Пісня буде поміж нас. На вас чекає яскравий концерт естрадного ансамблю ART COLORS BAND. У програмі — улюблені хіти української естради, яскраві ритми та драйвовий настрій!», — пишуть організатори.
Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру (вул. Адміральська, 25).
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
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