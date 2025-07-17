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Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Велопробіг до Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»Велопробіг до Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У Миколаєві — тиждень із насиченою програмою для всієї родини. У місті заплановані виступи місцевих гуртів, покази нових фільмів і заходи для дітей. «МикВісті» зібрали добірку найцікавіших подій, щоб ви могли зручно обрати, як провести вільний час.

Лавандове Поле в Нечаяному

18 липня, пʼятниця — Лавандовий Джаз @lavenderukraine

«Неперевершений аромат лавандового поля, який розслабляє і надихає одночасно… Чарівні звуки легкого джазу, саксофон, фортепіано… Казковий краєвид на заході сонця…», — зазначає організатор заходу Володимир Алексєєв.

Також зазначається, що 20 липня вся лаванда буде зрізана «тож встигніть насолодитися атмосферою запашних квітів і музикою на заході сонця!», йдеться в анонсі.

Квитки можна придбати тут.

 

Кінотеатр Multiplex

Афіша 18-23 липня

Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

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Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі

Я знаю що ви скоїли минулого літа — жахи, трилер

Фантастична 4: Перші кроки — фентезі, екшн

Життя Чака — фантастика, містика, драма

Смурфи — пригоди, анімація, сімейний

Супермен — пригоди, екшн

Формула-1 — спорт, драма

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

Концерт-хол «Юність»

19 липня, субота, 18:00 — концерт при свічках Candlelight Concert

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Літній концертний майданчик ДОФ

18 липня, пʼятниця, 17:00 вистава «У пошуках Динозавра»

«Миколаївська обласна філармонія запрошує дітей і дорослих на яскраву, веселу та неймовірно цікаву виставу «У пошуках Динозавра». Зустріч із добрими динозаврами та справжніми шукачами пригод! Не пропустіть шанс поринути у казкову атмосферу, яка захопить і малечу, і дорослих. Одягайте капелюхи дослідників і вирушаймо разом на пошуки динозаврів!», — йдеться в анонсі.

Адреса: вул. Артилерійська, 7

Миколаївська обласна філармонія

23 липня, середа, 18:00 — музичний фестиваль просто неба — «Миколаїв – OPEN AIR»

«Під зоряним небом, у самому серці міста, пролунає гасло вечора — «Пісня буде поміж нас. На вас чекає яскравий концерт естрадного ансамблю ART COLORS BAND. У програмі — улюблені хіти української естради, яскраві ритми та драйвовий настрій!», — пишуть організатори.

Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру (вул. Адміральська, 25).

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців. 

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