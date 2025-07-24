Афіша тижня: найцікавіші події у Миколаєві

У Миколаєві цього тижня на містян чекає багато цікавого — від кінопоказів до концертів. «МикВісті» зібрали добірку подій, на які варто звернути увагу.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 25-30 липня

Реклама

Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

BTS Army: Forever We Are Young — документальний, концерт

Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі

Я знаю, що ви скоїли минулого літа — жахи, трилер

Фантастична 4: Перші кроки — фентезі, екшн

Правила флірту — комедія, романтика

Смурфи — пригоди, анімація, сімейний

Голий пістолет — комедія, екшн

Супермен — пригоди, екшн

Формула-1 — спорт, драма

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський обласний краєзнавчий музей

26-27 липня 14:00 — авторська лекція

«Якщо вас захоплює історія старого Миколаївського некрополя, але спека не сприяє прогулянкам серед пам’ятників — приходьте до нас у музей на лекцію Тетяни Губської «Поховання лікарів на Миколаївському некрополі». Тетяна Миколаївна поділиться своїми новими відкриттями, розповість маловідомі факти та зворушливі історії про лікарів XIX–XX століття, які жили і працювали у Миколаєві. Це не просто лекція — це мандрівка в історію міста крізь долі його медиків», — йдеться в анонсі.

Книгарня «Є»

26 липня, субота, 17:00 — літературний вечір

«Любі книголюби й книголюбки, запрошуємо вас на унікальну подію — перший літературний вечір у книгарні «Є» Миколаєва! Це чудова нагода поділитися своєю творчістю, прочитати вірші чи прозовий уривок улюбленого твору або навіть... представити власний музичний твір! Літературний вечір стане джерелом натхнення й тепла в наші буремні часи. Затишне дружнє коло — гарантуємо!», — зазначається в повідомленні.

Адреса: вулиця Спаська 50/3 (вхід з вулиці Соборної). Вхід за попередньою реєстрацією.

Миколаївська обласна філармонія

27 липня, неділя, 14:00 — естрадний концерт «Шедеври світового кіно»

«Мрієш поринути у світ кіношедеврів крізь музику? Тоді приходь на яскравий естрадний концерт «Шедеври світового кіно»! У програмі — улюблені пісенні хіти з легендарних фільмів, незабутні емоції, кінематографічна атмосфера та чарівна ведуча — Оксана Сібілева!», — оголошено в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна, вул. Велика Морська, 47

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

30 липня, середа, 18:00 — музичний вечір під відкритим небом

«Цей вечір — це не просто концерт, це запрошення до світу, де музика об’єднує, надихає та залишає теплі спогади. Не пропустіть можливість стати частиною цієї феєрії звуку та емоцій. Це буде музична подорож, яка запам'ятається надовго, наповнивши вас свіжим подихом натхнення!», — зазначають організатори.

Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру (вул. Адміральська, 25)

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.