На Херсонщині росіяни знищили майже 300 пам’яток культури з початку повномасштабної війни
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
13:16, 02 жовтня, 2025
-
Під час повномасштабної війни російські війська знищили майже 300 об’єктів культурної спадщини в Херсонській області.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, пише «МОСТ».
Загалом пошкодження зафіксовано у 18 областях. Найбільше постраждали Харківська область — 341 об’єкт, Херсонська — 293, Одеська — 182, Донецька — 173, Київська область та місто Київ — 154.
Російські обстріли та окупація знищили в Україні понад тисячу закладів культури. Серед них — 1175 клубних установ, 848 бібліотек, 184 мистецькі школи, 133 музеї та галереї, 50 театрів, кінотеатрів і філармоній, 9 заповідників, 11 парків, 11 зоопарків, 4 цирки та кіностудія у Києві.
У Міністерстві також зазначають, що через окупацію більшої частини Луганської області, значних територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей точна кількість пошкоджених об’єктів культури досі невідома.
Зазначимо, що станом на 1 вересня 2025 року у Миколаївській області вже відновили 60 об’єктів культурної інфраструктури, що були зруйновані війною.
внаслідок ворожих обстрілів у Миколаєві пошкоджено або зруйновано 77 пам'яток культурної спадщини та об'єктів культурної інфраструктури. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?».
Загалом серед «культурних» об'єктів в Миколаєві найбільше постраждали: Дача Кудрявцева, гімназія Аркаса, будинок Менкіні, історична будівля «Адміралтейства», а будівлю бібліотеки-філії №17 імені Кропивницького — повністю зруйновано.
Нагадаємо, неурядова організація «Агенція стійкості культури» виділила 1,2 мільйона гривень на першочергові протиаварійні роботи будинку Менкіні — будівлі обласного центру народної творчості, що знаходиться на вулиці Адміральській, навпроти зруйнованого готелю «Інгул».
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.