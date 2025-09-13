На відновлення пошкодженої обстрілами культурної інфраструктури Миколаївщини потрібно ₴33 млн

Один з постраждалих корпусів «Дачі Кудрявцева», липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Станом на 1 вересня 2025 року у Миколаївській області вже відновили 60 об’єктів культурної інфраструктури, що були зруйновані війною.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

Серед прикладів відновлення вона назвала ремонт даху Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, на що з обласного бюджету було спрямовано 5,5 мільйонів гривень. Загалом на відновлення всіх постраждалих об'єктів необхідно близько 33 мільйонів гривень.

Олена Буберенко також розповіла, що на Миколаївщині активно розвивається мистецька освіта. Нині працюють два фахових передвищих мистецьких заклади, два коледжі та 43 мистецькі школи, де навчаються понад 5300 дітей. У 2025 році коледжі випустили 95 спеціалістів і прийняли ще 178 нових студентів.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів у Миколаєві пошкоджено або зруйновано 77 пам'яток культурної спадщини та об'єктів культурної інфраструктури. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?».

Загалом серед «культурних» об'єктів в Миколаєві найбільше постраждали: Дача Кудрявцева, гімназія Аркаса, будинок Менкіні, історична будівля «Адміралтейства», а будівлю бібліотеки-філії №17 імені Кропивницького — повністю зруйновано.

Нагадаємо, неурядова організація «Агенція стійкості культури» виділила 1,2 мільйона гривень на першочергові протиаварійні роботи будинку Менкіні — будівлі обласного центру народної творчості, що знаходиться на вулиці Адміральській, навпроти зруйнованого готелю «Інгул».