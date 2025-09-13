Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На відновлення пошкодженої обстрілами культурної інфраструктури Миколаївщини потрібно ₴33 млн

Один з постраждалих корпусів «Дачі Кудрявцева», липень 2025 року. Фото: «МикВісті»Один з постраждалих корпусів «Дачі Кудрявцева», липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Станом на 1 вересня 2025 року у Миколаївській області вже відновили 60 об’єктів культурної інфраструктури, що були зруйновані війною.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

Серед прикладів відновлення вона назвала ремонт даху Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, на що з обласного бюджету було спрямовано 5,5 мільйонів гривень. Загалом на відновлення всіх постраждалих об'єктів необхідно близько 33 мільйонів гривень.

 — На території Миколаївської області зазнали руйнування та пошкодження 165 об'єктів культурної інфраструктури, з них зруйновано повністю 24. Станом на 1 вересня 2025 року відновлено вже 60 об'єктів. Одним з яскравих прикладів є повне відновлення даху Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв на суму 5,5 мільйона гривень з обласного бюджету. А загальна цифра для відновлення закладів по області на сьогодні складає близько 33 мільйонів гривень, — поділилася начальниця управління.

Олена Буберенко також розповіла, що на Миколаївщині активно розвивається мистецька освіта. Нині працюють два фахових передвищих мистецьких заклади, два коледжі та 43 мистецькі школи, де навчаються понад 5300 дітей. У 2025 році коледжі випустили 95 спеціалістів і прийняли ще 178 нових студентів.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів у Миколаєві пошкоджено або зруйновано 77 пам'яток культурної спадщини та об'єктів культурної інфраструктури. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?».

Загалом серед «культурних» об'єктів в Миколаєві найбільше постраждали: Дача Кудрявцева, гімназія Аркаса, будинок Менкіні, історична будівля «Адміралтейства», а будівлю бібліотеки-філії №17 імені Кропивницького — повністю зруйновано.

Нагадаємо, неурядова організація «Агенція стійкості культури» виділила 1,2 мільйона гривень на першочергові протиаварійні роботи будинку Менкіні — будівлі обласного центру народної творчості, що знаходиться на вулиці Адміральській, навпроти зруйнованого готелю «Інгул».

Останні новини про: Відбудова

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті
В Одесі розпочався ремонт багатоповерхівки, де від удару дрона загинули 12 мешканців
Голова держагентства відновлення сподівається, що очисні для водогону Миколаєва побудують до кінця року
Apple Pay