В Італії археологи знайшли античну споруду, яку шукали століттями
22 січня, 2026
В Італії археологи знайшли споруду, описану римським архітектором та інженером Марком Вітрувієм Полліоном — автором фундаментальної праці «Десять книг про архітектуру».
Про це повідомило Міністерство культури Італії.
Базиліку, яку Вітрувій згадував у своєму трактаті, знайшли під час археологічних розкопок на площі Андреа Коста в місті Фано. Пошуки цієї споруди тривали кілька століть.
Міністр культури Італії Алессандро Джулі наголосив на винятковій науковій цінності відкриття.
«Історія археології та досліджень, з урахуванням сучасних інструментів, що є в нашому розпорядженні, поділяється на до і після: до відкриття і після відкриття базиліки Вітрувія», — заявив він.
За словами міністра, знайдені елементи свідчать про роль Фано як одного з центрів архітектурної думки західної цивілізації від античності до сьогодення.
Руїни базиліки археологи виявили під час реконструкції площі. Споруда має прямокутний план і 12 колон по периметру: вісім колон розташовані вздовж довгих сторін і чотири — на коротких.
Науковці порівняли знайдені залишки з описами та планами, наведеними Вітрувієм, і підтвердили автентичність будівлі. Це відкриття стало частиною багаторічних досліджень: ще у 2022 році на вулиці Вітрувія виявили муровані конструкції та мармурові підлоги, що вказувало на наявність у місті значних громадських споруд.
Марк Вітрувій Полліон жив у I столітті до нашої ери. Він був вільним римським громадянином, мав архітектурну освіту та під час громадянської війни за участі Юлія Цезаря працював військовим інженером, зокрема над створенням баліст і «скорпіонів», пише «УП. Життя».
У трактаті «Десять книг про архітектуру» Вітрувій узагальнив інженерно-технічні та художньо-естетичні принципи містобудування, а також теоретичний і практичний досвід архітекторів Стародавньої Греції та Риму.
Нагадаємо, МЗС України передало Міністерству культури рідкісні артефакти, повернуті з Австралії. Повернуті артефакти доби бронзи та Середньовіччя передадуть до експозиції одного з українських музеїв, де їх зможуть побачити всі охочі.
