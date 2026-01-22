 Археологи виявили базиліку, описану римським автором Вітрувієм

В Італії археологи знайшли античну споруду, яку шукали століттями

В Італії археологи знайшли базиліку, описану Вітрувієм понад 2 тисячі років тому. Фото: Ministero della culturaВ Італії археологи знайшли базиліку, описану Вітрувієм понад 2 тисячі років тому. Фото: Ministero della cultura

В Італії археологи знайшли споруду, описану римським архітектором та інженером Марком Вітрувієм Полліоном — автором фундаментальної праці «Десять книг про архітектуру».

Про це повідомило Міністерство культури Італії.

Базиліку, яку Вітрувій згадував у своєму трактаті, знайшли під час археологічних розкопок на площі Андреа Коста в місті Фано. Пошуки цієї споруди тривали кілька століть.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі наголосив на винятковій науковій цінності відкриття.

«Історія археології та досліджень, з урахуванням сучасних інструментів, що є в нашому розпорядженні, поділяється на до і після: до відкриття і після відкриття базиліки Вітрувія», — заявив він.

В Італії археологи знайшли базиліку, описану Вітрувієм понад 2 тисячі років тому. Фото: Ministero della cultura
В Італії археологи знайшли базиліку, описану Вітрувієм понад 2 тисячі років тому. Фото: Ministero della cultura
В Італії археологи знайшли базиліку, описану Вітрувієм понад 2 тисячі років тому. Фото: Ministero della cultura

За словами міністра, знайдені елементи свідчать про роль Фано як одного з центрів архітектурної думки західної цивілізації від античності до сьогодення.

Руїни базиліки археологи виявили під час реконструкції площі. Споруда має прямокутний план і 12 колон по периметру: вісім колон розташовані вздовж довгих сторін і чотири — на коротких.

Науковці порівняли знайдені залишки з описами та планами, наведеними Вітрувієм, і підтвердили автентичність будівлі. Це відкриття стало частиною багаторічних досліджень: ще у 2022 році на вулиці Вітрувія виявили муровані конструкції та мармурові підлоги, що вказувало на наявність у місті значних громадських споруд.

В Італії археологи знайшли базиліку, описану Вітрувієм понад 2 тисячі років тому. Фото: Ministero della cultura
В Італії археологи знайшли базиліку, описану Вітрувієм понад 2 тисячі років тому. Фото: Ministero della cultura

Марк Вітрувій Полліон жив у I столітті до нашої ери. Він був вільним римським громадянином, мав архітектурну освіту та під час громадянської війни за участі Юлія Цезаря працював військовим інженером, зокрема над створенням баліст і «скорпіонів», пише «УП. Життя».

У трактаті «Десять книг про архітектуру» Вітрувій узагальнив інженерно-технічні та художньо-естетичні принципи містобудування, а також теоретичний і практичний досвід архітекторів Стародавньої Греції та Риму.

Нагадаємо, МЗС України передало Міністерству культури рідкісні артефакти, повернуті з Австралії. Повернуті артефакти доби бронзи та Середньовіччя передадуть до експозиції одного з українських музеїв, де їх зможуть побачити всі охочі.

