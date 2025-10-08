  • середа

Україна повернула з Австралії археологічні артефакти доби бронзи та Середньовіччя

Археологічні артефакти, які незаконно були вивезені з України до Австралії. Міністерство закордонних справ УкраїниАрхеологічні артефакти, які незаконно були вивезені з України до Австралії. Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України передало Міністерству культури та стратегічних комунікацій рідкісні артефакти, повернуті з Австралії.

Як повідомили в МЗС України, 7 жовтня відбулася зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з виконувачкою обов’язків міністерки культури Тетяною Бережною.

Під час заходу глава української дипломатії передав колезі конфісковані в Австралії археологічні предмети: скроневу підвіску, що може належати до прикрас ямної культурно-історичної спільноти III тисячоліття до нашої ери, та наконечник стріли періоду XII–XIII століть.

Як зазначили в МЗС, артефакти незаконно вивезли з України наприкінці 2023 року. Їх вдалося перехопити під час прибуття до Сіднея завдяки співпраці української та австралійської митниць, а також Управління у справах мистецтв Австралії.

Повернуті артефакти передадуть до експозиції одного з українських музеїв, де їх зможуть побачити всі охочі.

Нагадаємо, у 2024 році в Генеральній прокурорі України заявили, що артефакти викрадені росіянами в Україні почали з’являтися на міжнародному чорному ринку. Тоді було створено спеціальний підрозділ, який займається спробами незаконного продажу культурної спадщини України за кордоном.

