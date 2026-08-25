У Миколаєві перевірили 130 проб повітря: у 30 зафіксували перевищення допустимих норм

У Миколаєві у 30 із 130 проб повітря виявили перевищення норм. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївській області за минулий тиждень у 30 із 130 досліджених проб, відібраних у контрольних точках міста, виявили перевищення допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У період з 17 до 21 серпня дослідили 130 проб атмосферного повітря. У Заводському та Центральному районах міста в окремих пробах зафіксували перевищення допустимого рівня пилу, формальдегіду та оксиду вуглецю.

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«Водночас результати досліджень засвідчили, що в усіх контрольних точках концентрації фенолу, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, фенолу та озону не перевищували встановлених гранично допустимих норм», — повідомили у центрі.

Окремо фахівці перевірили 60 проб повітря на території житлової забудови в селах Галицинове та Лимани. У восьми з них виявили перевищення допустимого рівня пилу. У Галициновому показник був вищим за норму в 1,09 рази, а в Лиманах — у 1,01 рази.

Раніше повідомлялося, що на початку серпня фахівці перевірили якість атмосферного повітря у контрольних точках Миколаєва уздовж автомагістралей. Із 70 відібраних зразків у 25 зафіксували перевищення допустимого рівня окремих забруднювальних речовин.