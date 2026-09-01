В Центральному районі Миколаєва зафіксували перевищення норм якості повітря. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У період з 24 по 28 серпня фахівці перевірили якість атмосферного повітря у контрольних точках Миколаєва уздовж автомагістралей. Із 65 відібраних зразків у 15 зафіксували перевищення допустимого рівня окремих забруднювальних речовин.

Про результати лабораторних досліджень повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У Центральному районі міста виявили перевищення допустимих концентрацій пилу недиференційованого за складом, формальдегіду, та вуглецю оксиду.

«Водночас результати досліджень засвідчили, що в усіх контрольних точках концентрації діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та озону не перевищували встановлених гранично допустимих норм», — повідомили у центрі.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області у період з 17 до 21 серпня у 30 із 130 досліджених проб, відібраних у контрольних точках міста, виявили перевищення допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин.