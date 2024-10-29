Туреччина допоможе з реставрацією Аккерманської фортеці на Одещині

Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському, Фото взято з сайту blog.pokupon.ua

Туреччина планує допомогти з реставрацією старовинної фортеці у Білгород-Дністровському на Одещині.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, питання відновлення культурних та історичних памʼяток на Одещині обговорив під час зустрічі з генеральним консулом Турецької Республіки в Одесі Мухіттіном Челіком.

«Турецька сторона має намір долучитися до реконструкції однієї з історичних памʼяток нашого регіону — Аккерманської фортеці», — написав Олег Кіпер.

Також обговорили ініціативу розбудови партнерства Одещини з провінціями Туреччини, зокрема з Анкарою, Ізміром, Трабзоном, Текірдагом, Муглою, Бурсою, Анталією.

«Передали турецьким партнерам План перемоги Президента України Володимира Зеленського, який визначає наш шлях до справедливого завершення війни. Сподіваємося на підтримку Турецької Республіки у цьому важливому питанні», — додав Олег Кіпер.

Що передбачає План перемоги Зеленського?

Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти Плану перемоги: