Туреччина допоможе з реставрацією Аккерманської фортеці на Одещині
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- Марія Хаміцевич
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11:22, 29 жовтня, 2024
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Туреччина планує допомогти з реставрацією старовинної фортеці у Білгород-Дністровському на Одещині.
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, питання відновлення культурних та історичних памʼяток на Одещині обговорив під час зустрічі з генеральним консулом Турецької Республіки в Одесі Мухіттіном Челіком.
«Турецька сторона має намір долучитися до реконструкції однієї з історичних памʼяток нашого регіону — Аккерманської фортеці», — написав Олег Кіпер.
Також обговорили ініціативу розбудови партнерства Одещини з провінціями Туреччини, зокрема з Анкарою, Ізміром, Трабзоном, Текірдагом, Муглою, Бурсою, Анталією.
«Передали турецьким партнерам План перемоги Президента України Володимира Зеленського, який визначає наш шлях до справедливого завершення війни. Сподіваємося на підтримку Турецької Республіки у цьому важливому питанні», — додав Олег Кіпер.
Що передбачає План перемоги Зеленського?
Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.
Основні пункти Плану перемоги:
- Геополітичний — запрошення України до НАТО.
- Військовий — посилення обороноздатності.
- Розміщення неядерних засобів стримування.
- Економічний — відновлення економіки.
- Безпековий — стратегії для післявоєнного періоду.
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