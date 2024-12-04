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В Одесі депутати збільшили допомогу постраждалим від російських атак до ₴438 тисяч

В Одесі збільшили допомогу постраждалим від російських атак до 438 тисяч гривень. Архівне фото: Суспільне. ОдесаВ Одесі збільшили допомогу постраждалим від російських атак до 438 тисяч гривень. Архівне фото: Суспільне. Одеса

Одеська міська рада ухвалила рішення збільшити розмір матеріальної допомоги людям, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, до 438 тисяч гривень. Це майже в чотири рази більше, ніж раніше.

Відповідне рішення депутати підтримали на сесії 4 грудня, повідомляє «Суспільне. Одеса.

Раніше допомога із міського бюджету складала 40 прожиткових мінімумів, або близько 100 тисяч гривень. Тепер її розмір зріс до 150 прожиткових мінімумів.

«Ми всі бачили наслідки атаки 14 листопада, коли постраждали приватні будинки. На сьогодні матеріальна допомога збільшена до 150 прожиткових мінімумів», — розповіла депутатка Тетяна Плаксій.

Нагадаємо, голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин презентував проєкт будівництва 50 тисяч квартир для українців, які втратили житло через війну.

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