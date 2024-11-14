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Агентство відновлення планує побудувати 50 тисяч квартир для українців, які втратили житло через війну

Сергій Сухомлин презентував новий проєкт будівництва житла. Фото: пресслужба Агентства відновленняСергій Сухомлин презентував новий проєкт будівництва житла. Фото: пресслужба Агентства відновлення

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин презентував проєкт будівництва 50 тисяч квартир для українців, які втратили житло через війну. 

Про це він заявив на міжнародній конференції ReBuild Ukraine у Варшаві. 

«Хочу подякувати громадам, які проживають важкі випробування війною, які знаходяться близько до лінії фронту. Дякую, що залишаєтеся поруч із вашими людьми. Сьогодні складні задачі стоять перед державою. Перша задача — це перемогти ворога. Друга — повернути людей з-за кордону. Повернути тих, хто виїхав, хто втратив житло і можливо надію. Проєкти Агентства відновлення спрямовані на підтримку громад», — наголосив Сухомлин

За його словами, вже цього року стартує пілотний етап проєкту, в рамках якого буде зведено 6,2 тисячі квартир, розташованих у центрі та на заході України.

«Це соціальне житло, яке має, в тому числі, бути додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України», додав він.

Зазначимо, що у Варшаві проходить міжнародна конференція ReBuild Ukraine, яка обʼєднала державний сектор і приватний бізнес з понад 30 країн світу. 

Раніше повідомлялось, що з початку 2024 року за програмою доступного житла «єОселя» українські родини оформили 7254 кредити на загальну суму 12,4 мільярда гривень

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