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На випадок блекауту та холодів у Вознесенській громаді відкрили 12 пунктів обігріву та незламності

Через блекаут у Миколаєві один із пунктів незламності прийняв понад тисячу відвідувачів за день. Архівне фото «МикВісті»Через блекаут у Миколаєві один із пунктів незламності прийняв понад тисячу відвідувачів за день. Архівне фото «МикВісті»

У Вознесенській громаді відкрили 12 пунктів обігріву та незламності, щоб допомогти місцевим жителям під час блекаутів та холодів.

Як повідомляють у пресслужбі Вознесенської міської ради, в цих пунктах мешканці зможуть зігрітися, підзарядити гаджети та відновити зв'язок з рідними. Пункти працюють за визначеним графіком і є абсолютно безкоштовними.

Перелік пунктів обігріву:

  • Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради (вул. Софіївська, 1, 08:00-16:00)
  • Старостат, с. Новогригорівка (вул. Самосенків, 79а, 08:00-16:00)
  • Вознесенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста (вул. Київська, 110, 09:30-14:00)

Перелік пунктів незламності:

  • КЗ «Вознесенський ЦНСП» (вул. Михайлівська, 3, 08:00-17:00)
  • Вознесенська ЗОШ №6 (вул. Героїв України, 5, 08:00-17:00)
  • КДНЗ КП №14 «Дзвіночок» (вул. Леонова, 1, 08:00-17:00)
  • Їдальня (вул. 80-ї штурмової, 2а, 08:00-17:00)
  • Вознесенська ЗОШ №5 (вул. 80-ї штурмової, 205, 08:00-17:00)
  • Вознесенська ЗОШ №3 (вул. Визволення, 4, 08:00-17:00)
  • Центр культури та дозвілля, с. Новогригорівка (вул. Самосенків, 795, 08:00-17:00)
  • Клуб (м-н Пряме, вул. Миколаєва, 2А, 08:00-17:00)
  • Вознесенська ЗОШ №2 (вул. Центральна, 6А, 08:00-17:00)

Нагадаємо, що через тривалий блекаут один з «Пунктів незламності» у Миколаєві прийняв більше однієї тисячі людей протягом дня.

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