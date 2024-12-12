Цьогоріч з держбюджету видили понад ₴797 мільйонів на придбання квартир для ветеранів Одещини

На Одещині придбали житло для 338 родин ветеранів та учасників бойових дій. Фото: facebook.com/pg/mva.gov.ua

На Одещині зареєстровано більше 72 тисяч учасників бойових дій і ветеранів. У 2024 році 338 ветеранів та їх родин отримали квартири.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами цього року з державного бюджету виділили понад 797 мільйонів гривень на придбання квартир для ветеранів.

Крім того, на обласні ветеранські програми у цьому році виділили більше 111 мільйонів гривень.

На наступний рік запланували більше 43 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що у 2024 році Миколаївська область отримала з державного бюджету понад 176 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів.