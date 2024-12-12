Цьогоріч з держбюджету видили понад ₴797 мільйонів на придбання квартир для ветеранів Одещини
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- Світлана Іванченко
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14:09, 12 грудня, 2024
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На Одещині зареєстровано більше 72 тисяч учасників бойових дій і ветеранів. У 2024 році 338 ветеранів та їх родин отримали квартири.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами цього року з державного бюджету виділили понад 797 мільйонів гривень на придбання квартир для ветеранів.
Крім того, на обласні ветеранські програми у цьому році виділили більше 111 мільйонів гривень.
На наступний рік запланували більше 43 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялось, що у 2024 році Миколаївська область отримала з державного бюджету понад 176 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів.
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