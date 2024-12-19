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Поліцейські та волонтери евакуювали родину з прибережної території Херсонщини

З прибережної території Херсонщини евакуювали родину. Фото: пресслужба НацполіціїЗ прибережної території Херсонщини евакуювали родину. Фото: пресслужба Нацполіції

Правоохоронці та волонтери з організації «Save Ukraine» евакуювали родину з Комишан, обстрілюваної прибережної території Херсонщини. 

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, в безпечне місце вивезли 51-річну жінку, її 17-річну доньку з інвалідністю. А також ще двох дорослих дітей: 19-річну дівчину та 20-річного хлопця з розумовими порушеннями.

Родина перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Через постійні обстріли їхній будинок вже кілька місяців не мав опалення, води та електроенергії, тому матір звернулася по допомогу до поліції.

Родині передали теплі зимові речі. Наразі вони вирушили до Київської області, де отримають всю необхідну допомогу.

З прибережної території Херсонщини евакуювали родину. Фото: пресслужба НацполіціїЗ прибережної території Херсонщини евакуювали родину. Фото: пресслужба Нацполіції
З прибережної території Херсонщини евакуювали родину. Фото: пресслужба НацполіціїЗ прибережної території Херсонщини евакуювали родину. Фото: пресслужба Нацполіції
З прибережної території Херсонщини евакуювали родину. Фото: пресслужба НацполіціїЗ прибережної території Херсонщини евакуювали родину. Фото: пресслужба Нацполіції

Поліція Херсонщини закликає жителів прибережних територій, особливо сім’ї з дітьми, виїжджати до безпечних місць.

Для організації евакуації можна звертатися до територіальних підрозділів поліції, на лінію 102, органів місцевої влади або волонтерських організацій. Інформацію можна отримати за телефонами «гарячої» лінії Херсонської ОВА: 0800 33 09 51.

Раніше правоохоронці спільно з волонтерами евакуювали 49-річну жінку та її 17-річного сина з Комишан на Херсонщині.

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