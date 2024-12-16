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Поліцейські та волонтери евакуювали матір із сином із небезпечної частини Херсонщини

Поліція евакуювала матір із сином із обстрілюваних Комишан на Херсонщині. Фото: Нацполіція в Херсонській областіПоліція евакуювала матір із сином із обстрілюваних Комишан на Херсонщині. Фото: Нацполіція в Херсонській області

Сьогодні, 16 грудня, правоохоронці спільно з волонтерами організації Save Ukraine евакуювали 49-річну жінку та її 17-річного сина з Комишан на Херсонщині.

Як повідомляє Нацполіція Херсонщини, родина звернулася за допомогою, бо їх місцевість щоденно потерпали від обстрілів російської артилерії та ударів безпілотників. В їхньому будинку кілька днів не було світла, води та газу. 

Поліцейські та волонтери вивезли родину на броньованому автомобілі до безпечного місця. Далі мати з сином вирушили до Києва, де їм нададуть необхідну допомогу.

Поліція Херсонщини закликає жителів небезпечних населених пунктів не зволікати з евакуацією. Якщо потрібна допомога, треба звертайтеся на лінію 102, до територіальних відділів поліції, органів місцевого самоврядування або волонтерів. Інформацію про евакуацію також можна отримати за телефоном гарячої лінії Херсонської ОВА: 0800 33 09 51.

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