Після різдвяної атаки РФ Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу для України

Джо Байден, фото: Reuters

Президент США Джо Байден засудив масовану російську атаку по українській енергетиці 25 грудня.

Про це йдеться в його заяві оприлюдненої Білим домом.

Він наголосив, що у перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури.

«Дозвольте мені висловитися чітко: український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародна спільнота мають продовжувати підтримувати Україну, доки вона не переможе над агресією Росії», — заявив Джо Байден.

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Він зазначив, що за останні місяці США надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони й «на підході ще більше».

«Я наказав Міністерству оборони продовжувати стрімкі постачання зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських військ», — заявив Джо Байден.

Нагадаємо, що російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.

Також, через масовану російську атаку по містам України, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України російськими військами 25 грудня 2024 року. Він наголосив, що Путін свідомо обрав Різдво для атаки.