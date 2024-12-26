  • четвер

    26 грудня, 2024

  • 4.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • 4.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Після різдвяної атаки РФ Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу для України

Джо Байден, фото: ReutersДжо Байден, фото: Reuters

Президент США Джо Байден засудив масовану російську атаку по українській енергетиці 25 грудня.

Про це йдеться в його заяві оприлюдненої Білим домом.

Він наголосив, що у перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури.

«Дозвольте мені висловитися чітко: український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародна спільнота мають продовжувати підтримувати Україну, доки вона не переможе над агресією Росії», — заявив Джо Байден.

Реклама

Він зазначив, що за останні місяці США надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони й «на підході ще більше».

«Я наказав Міністерству оборони продовжувати стрімкі постачання зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських військ», — заявив Джо Байден.

Нагадаємо, що російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.

Також, через масовану російську атаку по містам України, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України російськими військами 25 грудня 2024 року. Він наголосив, що Путін свідомо обрав Різдво для атаки.

Останні новини про: США

США виділять $440 млн на відновлення України та підтримку економіки
У Білому домі заявили, що Україна має сама вирішувати, коли сідати за стіл переговорів
Україна вивчає можливість онлайн-голосування на виборах після війни, — Politico
Реклама

Читайте також:

новини

В Держагенстві відновлення ще не визначились, якої потужності буде водогін для Миколаєва: «Чекаємо розрахунків ОВА»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Володимир Коваль
новини

В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Володимир Коваль

Останні новини про: США

Україна вивчає можливість онлайн-голосування на виборах після війни, — Politico
У Білому домі заявили, що Україна має сама вирішувати, коли сідати за стіл переговорів
США виділять $440 млн на відновлення України та підтримку економіки

Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60: завершити роботи планують у 2025 році

За рік на Миколаївщині сталося 282 аварії за участю пішоходів

1 година тому

Як у Миколаївській області сьогодні відключатимуть світло: графік підчерг

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні