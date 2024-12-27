  • пʼятниця

    27 грудня, 2024

  • 0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поліцейські евакуювали матір із дитиною із обстрілюваної території Херсонщини

Родину евакуювали з обстрілюваної Новодмитрівки. Фото: НацполіціяРодину евакуювали з обстрілюваної Новодмитрівки. Фото: Нацполіція

26 грудня поліцейські Херсонщини разом із волонтерами Save Ukraine евакуювали родину з регулярно обстрілюваної Новодмитрівки.

Як повідомили у відділі комунікацій Національної поліції, до волонтерів звернулася 28-річна мешканка з проханням терміново вивезти її та 7-річного сина. 

Зважаючи на постійні атаки російських БпЛА на дорозі до населеного пункту, операцію провели в темну пору доби. Спецпризначенці поліції на броньованому автомобілі вивезли родину до проміжного пункту. Там матір із дитиною передали ювенальним поліцейським та волонтерам, які доправили їх у безпечне місце.

Наразі родина вирушила до Львівської області, де вони отримають тимчасове житло та необхідну допомогу.

Правоохоронці закликають жителів Херсонщини, особливо родини з дітьми, евакуюватися з небезпечних районів. Для допомоги в евакуації громадянам рекомендують звертатися на лінію 102, до місцевих підрозділів поліції, органів влади або волонтерських організацій.

Як раніше повідомлялось, з Комишан Херсонської області, які постійно обстрілюють війська РФ, поліцейські та волонтери евакуювали родину та 10 собак.

Останні новини про: Херсонщина

Обстріли Херсонщини: внаслідок атак РФ спалахнули дві пожежі
Через російський обстріл без світла залишились вісім населених пунктів Херсонщини
Херсонщина отримала ₴1,5 млрд міжнародної допомоги у 2024 році
Реклама

Читайте також:

новини

Для Коблевого за ₴9,5 млн розроблять план просторового розвитку: територію досліджуватимуть з дрона

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Баштанки у 2025 році виділять ₴30 млн на підтримку ЗСУ

Аліна Квітко
новини

«Зимовий джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Різдва

Даріна Мельничук
новини

В Держагенстві відновлення ще не визначились, якої потужності буде водогін для Миколаєва: «Чекаємо розрахунків ОВА»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Херсонщина

Херсонщина отримала ₴1,5 млрд міжнародної допомоги у 2024 році
Через російський обстріл без світла залишились вісім населених пунктів Херсонщини
Обстріли Херсонщини: внаслідок атак РФ спалахнули дві пожежі

У миколаївську 123-ю бригаду тероборони призначили нового командира

Світлана Іванченко

Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси

У Миколаєві випустили лімітовану серію квитків до 110-річчя електричного трамвая

Головне сьогодні