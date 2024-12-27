Поліцейські евакуювали матір із дитиною із обстрілюваної території Херсонщини

Родину евакуювали з обстрілюваної Новодмитрівки. Фото: Нацполіція

26 грудня поліцейські Херсонщини разом із волонтерами Save Ukraine евакуювали родину з регулярно обстрілюваної Новодмитрівки.

Як повідомили у відділі комунікацій Національної поліції, до волонтерів звернулася 28-річна мешканка з проханням терміново вивезти її та 7-річного сина.

Зважаючи на постійні атаки російських БпЛА на дорозі до населеного пункту, операцію провели в темну пору доби. Спецпризначенці поліції на броньованому автомобілі вивезли родину до проміжного пункту. Там матір із дитиною передали ювенальним поліцейським та волонтерам, які доправили їх у безпечне місце.

Наразі родина вирушила до Львівської області, де вони отримають тимчасове житло та необхідну допомогу.

Правоохоронці закликають жителів Херсонщини, особливо родини з дітьми, евакуюватися з небезпечних районів. Для допомоги в евакуації громадянам рекомендують звертатися на лінію 102, до місцевих підрозділів поліції, органів влади або волонтерських організацій.

Як раніше повідомлялось, з Комишан Херсонської області, які постійно обстрілюють війська РФ, поліцейські та волонтери евакуювали родину та 10 собак.