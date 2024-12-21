Поліцейські та волонтери евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак

З Комишан Херсонської області, які постійно обстрілюють війська РФ, поліцейські та волонтери евакуювали родину та 10 собак.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, 67-річна місцева жителька, разом із 47-річним сином, який має інвалідність звернулися по допомогу, адже не могли більше залишатися вдома через постійні атаки дронів та артилерійські обстріли.

Поліцейські з волонтерами евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак. Фото: Поліція Херсонської області Поліцейські з волонтерами евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак. Фото: Поліція Херсонської області Поліцейські з волонтерами евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак. Фото: Поліція Херсонської області

Поліцейські спільно з волонтерами, вивезли їх у безпечне місце. Далі вони вирушили до Одеси, де їм нададуть всю необхідну допомогу.

Поліція Херсонщини закликає громадян, які потребують евакуації, звертатися на спецлінію «102», до місцевих органів, волонтерів або за номерами «гарячої лінії» Херсонської обласної військової адміністрації: 0800 33 09 51.

Раніше правоохоронці та волонтери з організації Save Ukraine евакуювали родину з Комишан, обстрілюваної прибережної території Херсонщини.