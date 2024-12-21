  • неділя

    22 грудня, 2024

  • 4.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 грудня , 2024 неділя

  • Миколаїв • 4.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поліцейські та волонтери евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак

З Комишан Херсонської області, які постійно обстрілюють війська РФ, поліцейські та волонтери евакуювали родину та 10 собак.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, 67-річна місцева жителька, разом із 47-річним сином, який має інвалідність звернулися по допомогу, адже не могли більше залишатися вдома через постійні атаки дронів та артилерійські обстріли. 

Поліцейські з волонтерами евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак. Фото: Поліція Херсонської областіПоліцейські з волонтерами евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак. Фото: Поліція Херсонської області
Поліцейські з волонтерами евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак. Фото: Поліція Херсонської областіПоліцейські з волонтерами евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак. Фото: Поліція Херсонської області
Поліцейські з волонтерами евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак. Фото: Поліція Херсонської областіПоліцейські з волонтерами евакуювали з Комишан двох місцевих жителів та 10 собак. Фото: Поліція Херсонської області

Поліцейські спільно з волонтерами, вивезли їх у безпечне місце. Далі вони вирушили до Одеси, де їм нададуть всю необхідну допомогу.

Поліція Херсонщини закликає громадян, які потребують евакуації, звертатися на спецлінію «102», до місцевих органів, волонтерів або за номерами «гарячої лінії» Херсонської обласної військової адміністрації: 0800 33 09 51. 

Раніше правоохоронці та волонтери з організації Save Ukraine евакуювали родину з Комишан, обстрілюваної прибережної території Херсонщини. 

Останні новини про: обстріл Херсона

Російські війська атакували Херсонщину: 2 людей загинули
Миколаїв готовий допомогти херсонцям у разі евакуації, — Кім
«Ми продовжимо завдавати ударів по військових об’єктах окупантів»: Зеленський про удар по онкодиспансеру в Херсоні
Реклама

Читайте також:

новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук
новини

«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Аліна Квітко
новини

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Юлія Бойченко

Останні новини про: обстріл Херсона

«Ми продовжимо завдавати ударів по військових об’єктах окупантів»: Зеленський про удар по онкодиспансеру в Херсоні
Миколаїв готовий допомогти херсонцям у разі евакуації, — Кім
Російські війська атакували Херсонщину: 2 людей загинули

«Ми продовжимо завдавати ударів по військових об’єктах окупантів»: Зеленський про удар по онкодиспансеру в Херсоні

Світлана Іванченко

Очолила окупаційну селищну раду: жительку Миколаївщини заочно засудили до 6 років тюрми

На Миколаївщині п’яний водій на смерть збив пішохода та втік з місця аварії