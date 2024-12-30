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Японія передала Одесі нову техніку для комунальників

Одеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Техніку використовуватимуть не тільки в самому місті, а й у разі потреби для допомоги Миколаєву. Коли місто залишилося без водопостачання, автоцистерни з Одеси регулярно доставляли воду миколаївцям.

Як повідомили в міській раді, шість цистерн передали на баланс КП «Міськзелентрест», а чотири разом із вантажівкою — КП «Міські дороги». Зазначається, що комунальне підприємство у воєнний час разом з ЖКСами ліквідує наслідків ворожих атак.

«Автоцистерни також використовуються для підвозу води — в тому числі в Миколаїв, коли місто було без води, та для гасіння пожеж, а після атак на енергетику доставляли воду в райони без бюветів», — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Одеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Фото: Одеська міська радаОдеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Фото: Одеська міська рада
Одеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Фото: Одеська міська радаОдеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Фото: Одеська міська рада
Одеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Фото: Одеська міська радаОдеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Фото: Одеська міська рада

Раніше повідомлялось, що Миколаїв отримав техніку та обладнання від японського агентства міжнародного співробітництва JICA на 108,5 мільйонів гривень.

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