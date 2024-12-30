Японія передала Одесі нову техніку для комунальників
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:41, 30 грудня, 2024
-
Одеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Техніку використовуватимуть не тільки в самому місті, а й у разі потреби для допомоги Миколаєву. Коли місто залишилося без водопостачання, автоцистерни з Одеси регулярно доставляли воду миколаївцям.
Як повідомили в міській раді, шість цистерн передали на баланс КП «Міськзелентрест», а чотири разом із вантажівкою — КП «Міські дороги». Зазначається, що комунальне підприємство у воєнний час разом з ЖКСами ліквідує наслідків ворожих атак.
«Автоцистерни також використовуються для підвозу води — в тому числі в Миколаїв, коли місто було без води, та для гасіння пожеж, а після атак на енергетику доставляли воду в райони без бюветів», — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.
Раніше повідомлялось, що Миколаїв отримав техніку та обладнання від японського агентства міжнародного співробітництва JICA на 108,5 мільйонів гривень.
Останні новини про: Міжнародна допомога