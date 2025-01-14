Сонячні електростанції. Ілюстративне фото: Андрій Крепких / ПРООН в Україні

Німеччина передала Херсонщині 300 сонячних панелей для критичної інфраструктури, ще 200 — доставлять у лютому.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він нагадав, що у листопаді 2024 року під час візиту до Німеччини вдалося домовитися про допомогу регіону. Німецькі партнери виділили півмільйона євро на закупівлю обладнання.

«Торік у листопаді, під час візиту до Німеччини, зустрівся з прем’єр-міністром федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Даніелем Гюнтером. Ми домовилися про виділення 500 тисяч євро на сонячні панелі для критичної інфраструктури нашої області. Минуло лише півтора місяця — і перші 300 панелей уже на Херсонщині. Ще 200 прибудуть на початку лютого», — розповів він.

Раніше повідомлялось, що Миколаївське комунальне підприємство «ЕЛУ автодоріг» отримало нову техніку від Японської агенції з міжнародного співробітництва.