Німеччина передала Херсонщині 300 сонячних панелей
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- Світлана Іванченко
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18:32, 14 січня, 2025
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Німеччина передала Херсонщині 300 сонячних панелей для критичної інфраструктури, ще 200 — доставлять у лютому.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він нагадав, що у листопаді 2024 року під час візиту до Німеччини вдалося домовитися про допомогу регіону. Німецькі партнери виділили півмільйона євро на закупівлю обладнання.
«Торік у листопаді, під час візиту до Німеччини, зустрівся з прем’єр-міністром федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Даніелем Гюнтером. Ми домовилися про виділення 500 тисяч євро на сонячні панелі для критичної інфраструктури нашої області. Минуло лише півтора місяця — і перші 300 панелей уже на Херсонщині. Ще 200 прибудуть на початку лютого», — розповів він.
Раніше повідомлялось, що Миколаївське комунальне підприємство «ЕЛУ автодоріг» отримало нову техніку від Японської агенції з міжнародного співробітництва.
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