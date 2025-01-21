На Херсонщині запрацював мобільний лазне-пральний комплекс

Волонтери, які обслугуватимуть мобільний лазне-пральний комплекс. Фото: Херсонської ОВА

У Херсонській області запрацював мобільний лазне-пральний комплекс, оснащений усім необхідним аби достатися до жителів віддалених населених пунктах.

За інформацією Херсонської ОВА, спецавтомобіль обладнаний душовими кабінами, пральними й сушильними машинами, генератором, резервуаром для води та повітряним обігрівачем. Завдяки цьому комплекс забезпечує комфорт навіть у складних умовах.

«Це — важлива ініціатива для людей, які внаслідок бойових дій втратили доступ до базових зручностей, зокрема до водопостачання, санітарії та гігієни», — говориться в повідомленні.

Мобільний лазне-пральний комплекс. Фото: Херсонської ОВА

Комплекс обслуговуватимуть волонтери Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Робота комплексу організована в межах проєкту, який реалізується за підтримки Австрійського Червоного Хреста.

Раніше повідомлялось, що Центру екстреної допомоги Херсонщини передали три сучасні реанімобілі. Їх вартість становить 12 мільйонів гривень.