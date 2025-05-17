Італія передасть Україні 400 бронетранспортерів M113 у межах нового пакета допомоги

Бронетранспортер M113. Фото: getty images

Італія готує одинадцятий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть 400 бронетранспортерів M113.

Про це повідомляє видання il Giornale.

Зазначається, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив відповідний пакет Комітету з питань громадської безпеки. До переліку допомоги, крім бронетехніки, увійде система супутникового спостереження, необхідна для планування розвідувальних операцій.

M113 — це гусеничні бронетранспортери, які перебувають на озброєнні італійської армії ще з 1970-х років. Вони досі використовуються у збройних силах кількох країн, зокрема Ізраїлю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна вже отримала сотні таких машин та їхніх модифікацій від країн НАТО — зокрема YPR-765 і M577 Command Post Carrier. Бронетранспортери M113 ефективні в умовах бою завдяки компактності, простоті у використанні, а також технічним доопрацюванням — зокрема, протидроновим сіткам, які часто встановлюють на цю техніку. Вони використовуються як для доставки особового складу, так і для евакуації поранених.

Нагадаємо, Італія виділить понад 63 мільйони євро на реалізацію трьох масштабних проєктів в Одеському регіоні. Йдеться про відновлення об'єктів культурної спадщини, розвиток охорони здоров’я та модернізацію аграрної інфраструктури.