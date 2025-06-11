Велика Британія надасть Україні £1,7 млрд на додаткове озброєння

Пусковий комплекс Rapid Ranger. Кадр з відео

Україна отримає від Великої Британії майже 1,7 мільярда фунтів для закупівлі додаткової зброї. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За ці кошти планується придбати британські зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger та легкі багатоцільові ракети Martlet, які посилять протиповітряну оборону України.

«Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Йдеться про £350 мільйонів, які дозволять передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року», — зазначив Денис Шмигаль.

Велика Британія системно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом посилення обороноздатності та постачання сучасної зброї.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає 3 мільярди доларів на озброєння, ремонт техніки та розвиток спільних оборонних проєктів. Кошти надійдуть у 2025-2026 роках з надприбутків заморожених російських активів.