Італія надасть €32,5 млн на відновлення шести памʼяток Одеси, пошкоджених через атаки РФ

Пошкоджений Одеський художній музей після атаки РФ на Одесу 5 листопада 2023 року. Фото: Одеський національний художній музей

Італія надасть Україні 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги для відновлення культурних пам’яток в Одесі, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Угоду про фінансування підписали уряди України та Італії 10 липня в Римі під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025).

Кошти спрямують на реставрацію шести пам’яток архітектури:

Одеський національний художній музей;

Музей Західного і Східного мистецтва;

Філармонію імені Давида Ойстраха;

Літературний музей;

Будинок Зонтага;

Палац Одружень.

Програма передбачає не лише реставрацію, а й підвищення безпеки та енергоефективності будівель, оновлення інженерних систем та забезпечення доступності для маломобільних людей.

Крім того, планується створення Одеського центру управління спадщиною ЮНЕСКО — установи, яка відповідатиме за охорону об’єктів, включених до Списку світової спадщини.

Проєкт реалізовуватиме Італійське агентство з розвитку співробітництва (AICS) у координації з МЗС Італії, українськими міністерствами, Одеською ОВА та міською радою.

Також Одеська обласна військова адміністрація повідомила, що Італія виділить ще 6 мільйонів євро на реконструкцію двох зрошувальних систем. Це дозволить модернізувати поливні системи, зменшити втрати води та підвищити врожайність зернових і овочевих культур до 50%.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Італія готова взяти патронат над відбудовою Одеси.

Також ЮНЕСКО ухвалила поправку до рішення Комітету всесвітньої спадщини, що дозволяє створювати довгострокові стратегії реагування на загрози культурній спадщині в умовах воєнних дій.