Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot

Німецького Patriot PAC 2. Фото: militarnyi.com

Німеччина найближчими днями надасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Поставки відбудуться в межах домовленостей зі Сполученими Штатами. У Міноборони зазначили, що Німеччина передасть пускові установки, а згодом — інші компоненти систем.

Очільник оборонного відомства Борис Пісторіус уточнив, що натомість Німеччина отримає дві нові системи від США. За його словами, це підтверджує, що Німеччина є провідним партнером України в сфері протиповітряної оборони.

Усі додаткові елементи обіцяють передати протягом найближчих двох-трьох місяців.

Нагадаємо, американська система протиповітряної оборони Patriot, яку для України фінансує Німеччина, ще на стадії виробництва і буде готова орієнтовно через 6-8 місяців.

Слід зазначити, що німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг закликав до підвищення ефективності протиповітряної оборони України. На його думку, росіяни планують збільшити кількість дронів, які вони здатні запускати одночасно. За його словами, росія продовжує нарощувати свої виробничі потужності та має на меті запускати 2000 безпілотників одночасно.