У Німеччині вважають, що росіяни прагнуть запускати по 2000 дронів за одну атаку

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг закликає до підвищення ефективності протиповітряної оборони України. На його думку, росіяни планують збільшити кількість дронів, які вони здатні запускати одночасно.

Про це генерал Бундесверу повідомив у програмі Nachgefragt, пише hromadske.

За його словами, росія продовжує нарощувати свої виробничі потужності та має на меті запускати 2000 безпілотників одночасно.

«Ми повинні розглянути розумні контрзаходи», — сказав колишній головний військовий координатор німецької допомоги Україні.

На думку генерала, з погляду на ефективність, немає сенсу боротися з «Iахедами», які коштують від 30 000 до 50 000 євро кожен, за допомогою ракет до систем Patriot, вартість яких перевищує 5 мільйонів євро. Тож потрібні «контрзаходи» вартістю від 2 000 до 4 000 євро кожен.

Ще одним варіант — діяти завчасно та атакувати російські літаки, аеродроми й об'єкти військово-промислового комплексу, наполягає Фройдінг.

Нагадаємо, американська система протиповітряної оборони Patriot, яку для України фінансує Німеччина, ще на стадії виробництва і буде готова орієнтовно через 6-8 місяців.