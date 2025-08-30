США схвалили можливий продаж Україні запчастин до Patriot та послуг Starlink

Системи Patriot, фото: Х / Ruben Brekelmans

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні запчастин до протиповітряної оборони Patriot на суму близько 179,1 мільйона доларів.

Про це повідомило Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Так, у заяві вказано, що до пакета закупівлі належать секретні та несекретні запасні частини, технічна підтримка, секретне та несекретне програмне забезпечення та оновлення програмного забезпечення, модифікації системи та відповідні комплекти для модифікації, випробувальне, комунікаційне обладнання, послуги з інтеграції, програма польового спостереження тощо.

«Ця пропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», — заявили у відомстві.

Там також окремо підкреслили, що продаж такої системи не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Окрім цього, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на суму 150 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив продаж Україні 3350 авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM на загальну суму 825 мільйонів доларів.