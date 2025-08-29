США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч крилатих ракет ERAM на $825 млн

Графічна модель боєприпасу PJDAM. Фото: Boeing

Державний департамент США схвалив продаж Україні 3 350 авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM на загальну суму 825 мільйонів доларів.

Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Україна отримає ракети разом із навігаційними системами GPS та INS із захистом від підміни сигналу, контейнерами, пілонами, комплектуючими та обладнанням для обслуговування. Також у пакет входять навчання персоналу, технічна й логістична підтримка.

Фінансування закупівлі забезпечать Данія, Нідерланди, Норвегія та США. У Пентагоні підкреслили, що постачання підвищить можливості України для самооборони та безпеки в регіоні. Підрядниками програми стануть компанії Zone 5 Technologies і CoAspire.

ERAM (Extended Range Attack Munition) — це авіаційна крилата ракета великої дальності класу «повітря–поверхня», призначена для ураження наземних і морських цілей.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

Слід зазначити, що американська система протиповітряної оборони Patriot, яку для України фінансує Німеччина, ще на стадії виробництва і буде готова орієнтовно через 6–8 місяців. Також Німеччина розглядає варіант передати Україні ще одну систему Patriot зі своїх арсеналів, а потім замінити її новою. Але таке рішення займе роки — через складність виробництва.