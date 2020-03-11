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В Запорожскую инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина недавно вернулась из Италии.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.
«В пункт здравоохранения вокзала станции «Запорожье-1» за медицинской помощью по поводу тяжелого течения острой респираторной инфекции 9 марта обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии женщина отрицает», - говорится в сообщени.
Как рассказали в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины, учитывая пребывание женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы.
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, до получения результатов исследования материала от больного коронавирус, такой случай считается подозрительным.
У женщины взяли анализы на грипп и парагрипп, результаты отрицательные.
«Для дальнейшего изучения, в том числе для исследования на новый коронавирус, материалы отправлены в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины», - отметили в Запорожской ОГА.
За лицами, которые имели с женщиной контакт, установлено медицинское наблюдение сроком в 14 дней с момента контакта.
Напомним, что 8 областей уже получили тесты на коронавирус, Николаевская — пока нет.
Ранее также сообщалось, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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В Запорожскую инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина недавно вернулась из Италии.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.
«В пункт здравоохранения вокзала станции «Запорожье-1» за медицинской помощью по поводу тяжелого течения острой респираторной инфекции 9 марта обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии женщина отрицает», - говорится в сообщени.
Как рассказали в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины, учитывая пребывание женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы.
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, до получения результатов исследования материала от больного коронавирус, такой случай считается подозрительным.
У женщины взяли анализы на грипп и парагрипп, результаты отрицательные.
«Для дальнейшего изучения, в том числе для исследования на новый коронавирус, материалы отправлены в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины», - отметили в Запорожской ОГА.
За лицами, которые имели с женщиной контакт, установлено медицинское наблюдение сроком в 14 дней с момента контакта.
Напомним, что 8 областей уже получили тесты на коронавирус, Николаевская — пока нет.
Ранее также сообщалось, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.