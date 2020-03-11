В Запорожскую инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина недавно вернулась из Италии.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.

«В пункт здравоохранения вокзала станции «Запорожье-1» за медицинской помощью по поводу тяжелого течения острой респираторной инфекции 9 марта обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии женщина отрицает», - говорится в сообщени.

Как рассказали в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины, учитывая пребывание женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, до получения результатов исследования материала от больного коронавирус, такой случай считается подозрительным.

У женщины взяли анализы на грипп и парагрипп, результаты отрицательные.

«Для дальнейшего изучения, в том числе для исследования на новый коронавирус, материалы отправлены в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины», - отметили в Запорожской ОГА.

За лицами, которые имели с женщиной контакт, установлено медицинское наблюдение сроком в 14 дней с момента контакта.

Напомним, что 8 областей уже получили тесты на коронавирус, Николаевская — пока нет.