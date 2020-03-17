Один их заболевших коронавирусом в Киеве — студент, который контактировал с женщиной, умершей от COVID-19 на Житомирщине. Второй случай — женщина, которая недавно вернулась с отдыха на французском курорте.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Один из больных - молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома. Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи, — написал Виталий Кличко.

На сегодняшний день, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Как сообщалось, у двоих больных коронавирусом жителей Черновицкой области в настоящее время нет лихорадки, а их общее состояние улучшается.