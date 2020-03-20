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Больной коронавирусом житель Житомира изначально предоставил неправдивую информацию о лицах, которые могли с ним контактировать. Мужчина утверждал, что возвращался из Австрии с другом и сыном.
Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин, пишет РБК-Украина.
— Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете, — рассказал Сергей Сухомлин.
Он отметил, что сейчас полиция и сотрудники Службы безопасности Украины устанавливают всех возможных контактных лиц.
— Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы ездили, где они были, и на утро обещаются установить весь круг лиц, с которыми контактировал инфицированный. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал, — добавил Сергей Сухомлин.
Как сообщалось, в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них — летальные.
Больной коронавирусом житель Житомира изначально предоставил неправдивую информацию о лицах, которые могли с ним контактировать. Мужчина утверждал, что возвращался из Австрии с другом и сыном.
Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин, пишет РБК-Украина.
— Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете, — рассказал Сергей Сухомлин.
Он отметил, что сейчас полиция и сотрудники Службы безопасности Украины устанавливают всех возможных контактных лиц.
— Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы ездили, где они были, и на утро обещаются установить весь круг лиц, с которыми контактировал инфицированный. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал, — добавил Сергей Сухомлин.
Как сообщалось, в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них — летальные.