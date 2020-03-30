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Утром, 30 марта, в соцсетях начали распространять сообщения о якобы увольнении медиков из инфекционного отделения Житомирской городской больницы № 1.
Об этом сообщает издание «Журнал Житомира».
«Весь коллектив инфекционного отделения г. Житомир пишет заявления на увольнение в связи с несправедливым обвинением в коррупции и поборах работников отделения и с невозможностью выполнять свои функциональные обязанности! Требуем от мэра г. Житомира Сухомлина публичного извинения и опровержения обвинений в адрес медработников инфекционного отделения», — говорилось в сообщении.
Таким образом медики отреагировали на заявление городского головы Сергея Сухомлина. 27 марта он рассказал, что в городской больнице № 1 с пациентов требуют «благотворительные взносы» за экспресс-тесты на коронавирус. Он пообщал наказать за такую инициативу директора больницу Владимира Мордюка и заведующую инфекционным отделением Оксану Волкову.
«От житомирян начала поступать информация о том, что в больнице с них требовали деньги за экспресс-тесты на коронавирус — 500 гривен в качестве «благотворительного взноса». В частности, мне передали такой чек с оплатой благотворительного взноса в больнице № 1. Вчера вечером я собрал главных врачей и начмедов и еще раз уточнил, есть ли какие-то насущные потребности в больницы. Выяснилось, что сейчас больницы обеспечены всем необходимым и на некоторое время этого хватит. Тогда я показал документы об оплате за прохождение тестов и медикаменты. С медикаментами сейчас ситуация действительно непростая, так как «Тамифлю», который используется для лечения пневмоний, сейчас в Украине практически невозможно купить. В нашей больнице он есть, но в небольшом количестве, поэтому больному дают на несколько дней этот или подобный препарат, а затем просят докупить для дальнейшего лечения. А вот относительно экспресс-тестов, то брать деньги даже в качестве благотворительных взносов в такое время недопустимо», — рассказал в Сергей Сухомлин.
Уже 30 марта мэр Житомира заявил, что он извинился перед медиками и они продолжат работать.
«Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время. Я встретился с коллективом, мы обсудили ситуацию: люди готовы работать, я им за это очень благодарен, они настоящие патриоты», — сказал Сергей Сухомлин.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова объяснила, почему пациентам дают перечень медикаментов и расходников, которые те должны покупать за свой счет.
Напомним, председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис заявил о 5 тысячах заболевших коронавирусом в регионе.
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Утром, 30 марта, в соцсетях начали распространять сообщения о якобы увольнении медиков из инфекционного отделения Житомирской городской больницы № 1.
Об этом сообщает издание «Журнал Житомира».
«Весь коллектив инфекционного отделения г. Житомир пишет заявления на увольнение в связи с несправедливым обвинением в коррупции и поборах работников отделения и с невозможностью выполнять свои функциональные обязанности! Требуем от мэра г. Житомира Сухомлина публичного извинения и опровержения обвинений в адрес медработников инфекционного отделения», — говорилось в сообщении.
Таким образом медики отреагировали на заявление городского головы Сергея Сухомлина. 27 марта он рассказал, что в городской больнице № 1 с пациентов требуют «благотворительные взносы» за экспресс-тесты на коронавирус. Он пообщал наказать за такую инициативу директора больницу Владимира Мордюка и заведующую инфекционным отделением Оксану Волкову.
«От житомирян начала поступать информация о том, что в больнице с них требовали деньги за экспресс-тесты на коронавирус — 500 гривен в качестве «благотворительного взноса». В частности, мне передали такой чек с оплатой благотворительного взноса в больнице № 1. Вчера вечером я собрал главных врачей и начмедов и еще раз уточнил, есть ли какие-то насущные потребности в больницы. Выяснилось, что сейчас больницы обеспечены всем необходимым и на некоторое время этого хватит. Тогда я показал документы об оплате за прохождение тестов и медикаменты. С медикаментами сейчас ситуация действительно непростая, так как «Тамифлю», который используется для лечения пневмоний, сейчас в Украине практически невозможно купить. В нашей больнице он есть, но в небольшом количестве, поэтому больному дают на несколько дней этот или подобный препарат, а затем просят докупить для дальнейшего лечения. А вот относительно экспресс-тестов, то брать деньги даже в качестве благотворительных взносов в такое время недопустимо», — рассказал в Сергей Сухомлин.
Уже 30 марта мэр Житомира заявил, что он извинился перед медиками и они продолжат работать.
«Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время. Я встретился с коллективом, мы обсудили ситуацию: люди готовы работать, я им за это очень благодарен, они настоящие патриоты», — сказал Сергей Сухомлин.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова объяснила, почему пациентам дают перечень медикаментов и расходников, которые те должны покупать за свой счет.
Напомним, председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис заявил о 5 тысячах заболевших коронавирусом в регионе.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа