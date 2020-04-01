С инфицированной коронавирусом женщиной, которая умерла после родов в больнице Ивано-Франковска, контактировали один врач и одна акушерка, у которых также обнаружили коронавирус.

Об этом в эфире hromadske сообщил Владимир Чемный, директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

По его словам, 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще за месяц до родов (отметим, что по данным ВОЗ, инкубационный период коронавируса не превышает 14 дней).

«Женщина поступила с соматическим заболеванием, подозрением на гестоз (осложнения во время беременности — ред.), у нее были сопутствующие заболевания, однако буквально за один день до родов у нее появились проявления вирусной инфекции», — рассказал Владимир Чемный.

Ее перевели в специальное отделение. Сама женщина рассказала врачу, что была в Польше, но в ноябре 2019 года.

«К сожалению, ее состояние ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность и после рождения ребенка женщина умерла на второй день», — сказал чиновник.

Чемный уточнил, что врачи не считают, что она заразилась в Польше, а установить, где она заразилась, нет возможности.

«До родов этой женщины у нас не было среди пациентов и среди врачей даже подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако на данный момент у нас есть три работника из перинатального центра (врач и две акушерки), которые действительно сейчас с положительным результатом на Covid-19», — рассказал он.

Представитель ОГА уточнил, что врач и анестезистка контактировали с женщиной. В то же время установить, они ли заразили женщину, или она их, или эти случаи не связаны, невозможно.

Кроме этого, Чемный утверждает, что умершую посещали родственники, однако сестра роженицы Оксана Стасевич отрицает это.

«Я с ней говорила по телефону 19, 20 или 21, я не могу точно сказать дату, она позвонила и сказала, что она сидит в коридоре роддома, потому что в палате, где четыре женщины, у двух была температура и стерилизуют палату. Тех женщин двух забрали. После них стерилизовали комнату», — рассказала женщина в комментарии hromadske.

Отметим, что по словам Владимира Чемного, у одной из четырех женщин, которые были в палате с умершим, экспресс-тест коронавирус не выявил, но они продолжают находиться под наблюдением врачей. В то же время у самой умершей также экспресс-тест коронавирус не подтвердил. Его обнаружил только ПЦР-тест. Об этом также рассказал Чемный.

Оксана Стасевич добавила, что 30 марта ей позвонили врачи и рассказали, что сестра в тяжелом состоянии. Сестра с братом поехали в больницу, они застали ее еще живой, «врачи вокруг нее бегали».

«Врачи были без одежды, без ничего, никто нам не сказал, что у нее такая страшная болезнь того времени. Вплоть уже когда мы приехали за телом, они сказали, что у нее взяли анализы на коронавирус», — говорит сестра.

Родственники уже купили гроб и планировали забрать тело, но им не разрешили, потому что анализ подтвердил коронавирус.

«Спецгруппа привезет его (тело — прим.), выкопать яму, будет все готово. Нам врач сказал, что это коронавирус. Мы питаемся, он говорит: а вы что не знали, что между нами здесь ходит коронавирус уже два месяца?», — добавила женщина.

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