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В Николаевском морском порту сообщили, что капитан китайского балкера FENG DE HAI жив и не болен коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщается на странице администрации порта в Facebook.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Днепро-Бугский морской порт, расположенный в Николаеве, направляется китайский балкер FENG DE HAI. Несколько дней назад капитан этого судна умер от коронавирусной инфекции. Эти данные подтвердил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Однако, в администрации Николаевского морского порта опровергли данную информацию.
— Информация, что в морской порт «Николаев» (Днепро-Бугский) идет китайское судно, капитан которого умер от коронавируса, не соответствует действительности, - сказано в сообщении.
Помимо этого, в порту добавили, что капитан судна жив, более того, он предоставляет медицинскую декларацию, в которой указывается, что он здоров и не болеет коронавирусом.
Также в порту рассказали, что эту информацию подтвердают официальные публичные заявления компании-судовладельца Cosco, а также результаты обследования экипажа судна на наличие коронавируса, проведенного в Турции на пути в Украину.
В администрации отметили, что все члены экипажа балкера FENG DE HAI также здоровы.
— Дополнительно представители санитарно-карантинного отдела Лабораторного центра МЗ Украины провели обследование членов экипажа на рейде морского порта Одесса до высадки лоцмана и после постановки судна к причалу в акватории морского порта Николаев. Признаков заболевания не выявлено, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил конкурс по дизайну социальной рекламы профилактики вирусной инфекции COVID-19. Рисунки победителя будут размещены по всем рекламным бордам.
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В Николаевском морском порту сообщили, что капитан китайского балкера FENG DE HAI жив и не болен коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщается на странице администрации порта в Facebook.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Днепро-Бугский морской порт, расположенный в Николаеве, направляется китайский балкер FENG DE HAI. Несколько дней назад капитан этого судна умер от коронавирусной инфекции. Эти данные подтвердил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Однако, в администрации Николаевского морского порта опровергли данную информацию.
— Информация, что в морской порт «Николаев» (Днепро-Бугский) идет китайское судно, капитан которого умер от коронавируса, не соответствует действительности, - сказано в сообщении.
Помимо этого, в порту добавили, что капитан судна жив, более того, он предоставляет медицинскую декларацию, в которой указывается, что он здоров и не болеет коронавирусом.
Также в порту рассказали, что эту информацию подтвердают официальные публичные заявления компании-судовладельца Cosco, а также результаты обследования экипажа судна на наличие коронавируса, проведенного в Турции на пути в Украину.
В администрации отметили, что все члены экипажа балкера FENG DE HAI также здоровы.
— Дополнительно представители санитарно-карантинного отдела Лабораторного центра МЗ Украины провели обследование членов экипажа на рейде морского порта Одесса до высадки лоцмана и после постановки судна к причалу в акватории морского порта Николаев. Признаков заболевания не выявлено, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил конкурс по дизайну социальной рекламы профилактики вирусной инфекции COVID-19. Рисунки победителя будут размещены по всем рекламным бордам.